その後、ドル円は１５７円台半ばに伸び悩んでいる。米株式市場でダウ平均、ナスダックとも伸び悩む動きが出ており、ドル円も追随しているようだ。１５８円台を何度か試す動きが見られたものの、１５７円台後半の水準で上値を止められている。ここ数日の急速な上昇に、過熱感も高まっており、そろそろ上値も重くなって来ているようだ。



一部からは、ドルは１２月ＦＯＭＣ前に方向感に欠く可能性があるとの指摘が出ている。ドルの新たな方向性を決定する唯一の要因は、ＦＯＭＣと、そこでの決定の背景だという。



米政府機関の再開を受け、本日は９月の米雇用統計が発表されたが、かなり前に収集されたデータでもある。１０月分も完全な形では発表されず、１１月のデータも１２月１６日（火）の発表になることから、ＦＯＭＣ後までは発表されないと述べている。



USD/JPY 157.52 EUR/USD 1.1532 GBP/USD 1.3083



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

