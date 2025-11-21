総合電子書籍ストア「ブックライブ」と「ブッコミ」、「ぶんか社 創立77周年記念フェア」開催
TOPPANホールディングスのグループ会社であるBookLiveは、同社が運営する総合電子書籍ストア「ブックライブ」および「ブッコミ」にて、2025年11月21日(金)から11月27日(木)までの7日間限定で「ぶんか社 創立77周年記念フェア」を開催する。
本キャンペーンでは、ぶんか社の創立77周年を記念し、『まんがグリム童話 金瓶梅』など対象となる41作品・421冊の全巻を、特別価格の77円(税込)で購入することができる。各詳細は[「ブックライブ]](https://booklive.jp/feature/index/id/cp2025112121)および「ブッコミ」のキャンペーンページにて。
【対象作品】(一部抜粋)
・『まんがグリム童話 金瓶梅』(竹崎真実)
・『美醜の大地〜復讐のために顔を捨てた女〜』(藤森治見)
・『かんかん橋をわたって』(草野誼)
・『声なきものの唄〜瀬戸内の女郎小屋〜』(安武わたる)
・『醜い私があなたになるまで』(前田アラン)
・『部長と社畜の恋はもどかしい』(志茂)
・『復讐チャンネル ウラミン 〜公開処刑ナマ配信中〜』(飯星シンヤ)
本キャンペーンでは、ぶんか社の創立77周年を記念し、『まんがグリム童話 金瓶梅』など対象となる41作品・421冊の全巻を、特別価格の77円(税込)で購入することができる。各詳細は[「ブックライブ]](https://booklive.jp/feature/index/id/cp2025112121)および「ブッコミ」のキャンペーンページにて。
【対象作品】(一部抜粋)
・『まんがグリム童話 金瓶梅』(竹崎真実)
・『美醜の大地〜復讐のために顔を捨てた女〜』(藤森治見)
・『かんかん橋をわたって』(草野誼)
・『声なきものの唄〜瀬戸内の女郎小屋〜』(安武わたる)
・『醜い私があなたになるまで』(前田アラン)
・『部長と社畜の恋はもどかしい』(志茂)
・『復讐チャンネル ウラミン 〜公開処刑ナマ配信中〜』(飯星シンヤ)