DeNA¤Ë¿·ÊÆ¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥·¥å¡ªµÈÌî¤È¤È¤â¤ËÃæÀî¸×¤ËÂè°ì»ÒÃÂÀ¸¡¡²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤ÇÌö¿ÊÀÀ¤¦
¡¡8Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿DeNA¡¦ÃæÀî¸×ÂçÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤Ëº£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÂè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬20Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏµÈÌî¸÷¼ùÅê¼ê¤Ë¤âÂè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¿·ÊÆ¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ë¤ï¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÀî¸×¤Ï22Ç¯9·î¤Ë¡¢¹â¹»¡ÊÌ§Åç¡Ë1Ç¯»þ¤«¤é¸òºÝ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿É×¿Í¤È8Ç¯¤Î¡ÖÂçÎø°¦¡×¤ÎËö¤Ë¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¥ª¥à¥Ä¤ò¤Ï¤«¤¹¤Î¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¯¤ÆÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡150¥¥í¸åÈ¾¤ËµÚ¤ÖÄ¾µå¤ÈÍîº¹¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ë²÷ÏÓ¡£º§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿Æ±Ç¯¤«¤éÅÐÈÄ»î¹ç¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢º£µ¨¤Ï2Ç¯Ï¢Â³30»î¹ç°Ê¾å¤È¤Ê¤ë30»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£1ÇÔ¡¢1¥»¡¼¥Ö¡¢3¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇËÉ¸æÎ¨3¡¦16¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢10·î16Æü¤ÎÂÐºå¿ÀCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¡Ê¹Ã»Ò±à¡ËÂè2Àï¡£Ä¶Ëþ°÷¤ÎÅ¨ÃÏ3¡½2¤Î6²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¿·¿Í¡¦ÃÝÅÄ¤Î¤¢¤È¤ò·Ñ¤®¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢º´Æ£µ±¡¢Âç»³¡¢ÂåÂÇ¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤òÁ´¤ÆÉð´ï¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇËÊ¤¨¤ë¡Ö¸×¡×¡£DeNA¤Îº£µ¨Ì¾¾ìÌÌ¤Î1¤Ä¤È¤â¸À¤¨¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤â¡¢ºÊ¡¢Âè°ì»Ò¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤«¤éÀ¸¤ß¤À¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿ÅÐÈÄ¤òÁÀ¤¤¡¢28Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°VÃ£À®¤Î¡Ö³Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë³Ð¸ç¤ÎÃæÀî¸×¡£Âè°ì»Ò¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢²÷ÏÓ¤òÈôÌö¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£