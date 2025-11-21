桜島の南岳山頂火口で、21日午前0時27分に爆発的噴火が発生しました。

中量の噴煙が火口から上1500mの高さまで上がり、南東に流れています。

大きな噴石が南岳山頂火口より600から900mの７合目まで飛散しました。

桜島の爆発的噴火はことし157回目です。噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけてきます。

桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯

２１日０時から２１日１８時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼２１日００時から０３時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ８０ｋｍ ６ｋｍ

▼２１日０３時から０６時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ８０ｋｍ ６ｋｍ

▼２１日０６時から０９時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ

▼２１日０９時から１２時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ

▼２１日１２時から１５時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １１０ｋｍ ７ｋｍ

▼２１日１５時から１８時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １２０ｋｍ ７ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、肝付町、

宮崎県 ：串間市、日南市

