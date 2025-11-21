ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は４９４ドル高 ナスダックも１．６％の大幅高
NY株式20日（NY時間11:09）（日本時間01:09）
ダウ平均 46633.65（+494.88 +1.07%）
ナスダック 22921.22（+356.99 +1.58%）
CME日経平均先物 50065（大証終比：+145 +0.29%）
欧州株式20日GMT16:09
英FT100 9574.74（+67.33 +0.71%）
独DAX 23372.93（+210.01 +0.91%）
仏CAC40 8035.61（+81.84 +1.03%）
米国債利回り
2年債 3.560（-0.032）
10年債 4.100（-0.037）
30年債 4.722（-0.034）
期待インフレ率 2.273（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.719（+0.008）
英 国 4.578（-0.024）
カナダ 3.228（-0.028）
豪 州 4.467（+0.051）
日 本 1.816（+0.050）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.10（+0.66 +1.11%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4075.00（-7.80 -0.19%）
ビットコイン（ドル）
88859.06（-1647.26 -1.82%）
（円建・参考値）
1399万2636円（-259394 -1.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46633.65（+494.88 +1.07%）
ナスダック 22921.22（+356.99 +1.58%）
CME日経平均先物 50065（大証終比：+145 +0.29%）
欧州株式20日GMT16:09
英FT100 9574.74（+67.33 +0.71%）
独DAX 23372.93（+210.01 +0.91%）
仏CAC40 8035.61（+81.84 +1.03%）
米国債利回り
2年債 3.560（-0.032）
10年債 4.100（-0.037）
30年債 4.722（-0.034）
期待インフレ率 2.273（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.719（+0.008）
英 国 4.578（-0.024）
カナダ 3.228（-0.028）
豪 州 4.467（+0.051）
日 本 1.816（+0.050）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.10（+0.66 +1.11%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4075.00（-7.80 -0.19%）
ビットコイン（ドル）
88859.06（-1647.26 -1.82%）
（円建・参考値）
1399万2636円（-259394 -1.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ