NY株式20日（NY時間11:09）（日本時間01:09）
ダウ平均　　　46633.65（+494.88　+1.07%）
ナスダック　　　22921.22（+356.99　+1.58%）
CME日経平均先物　50065（大証終比：+145　+0.29%）

欧州株式20日GMT16:09
英FT100　 9574.74（+67.33　+0.71%）
独DAX　 23372.93（+210.01　+0.91%）
仏CAC40　 8035.61（+81.84　+1.03%）

米国債利回り
2年債　 　3.560（-0.032）
10年債　 　4.100（-0.037）
30年債　 　4.722（-0.034）
期待インフレ率　 　2.273（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.719（+0.008）
英　国　　4.578（-0.024）
カナダ　　3.228（-0.028）
豪　州　　4.467（+0.051）
日　本　　1.816（+0.050）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.10（+0.66　+1.11%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4075.00（-7.80　-0.19%）

ビットコイン（ドル）
88859.06（-1647.26　-1.82%）
（円建・参考値）
1399万2636円（-259394　-1.82%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ