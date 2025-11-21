中国外務省は20日、来週開かれる予定だった日中韓3か国の文化大臣会合を延期すると発表しました。高市首相の台湾有事をめぐる発言が「3か国協力の基盤と雰囲気を壊した」と説明しました。

中国外務省の報道官は、24日からマカオで開催予定だった日中韓3か国の文化大臣会合を延期すると発表しました。

その理由について、高市首相の台湾有事をめぐる発言を挙げ、「中国国民の感情を傷つけ、3か国協力の基盤と雰囲気が壊され、会合を開催する条件が整わなくなった」と説明しました。

日中韓をめぐっては、3か国の首脳会談が次回は日本で開催される予定で、近く調整が進められる見通しでしたが、実現が不透明となりました。

また、中国国有の航空大手、中国国際航空が今月末から、日本行きの航空便を大幅に減らすことが分かりました。

現在は毎日運航している大阪と上海を結ぶ便について、今月30日から来年3月28日まで週2日のみの運航に減らすということです。理由について担当者は、「機材の都合だ」と説明しましたが、中国外務省が日本への渡航自粛を呼びかけたことが影響したとみられます。