¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¦¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡ÛÃæ»³¾¤¬Í¥½Ð¤Ø°ÕÍß¡Ä£µ·î¤ÎÅöÃÏÁ°²óÀï¤Ï½àÍ¥ÇÔÂà¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹£é£îÂçÂ¼£¸£Â£Ï£Á£Ô£Â£ï£ùÇÕ¡×¤Ï£²£°Æü¡¢£²Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤à£±£¸¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¾¡Ê£³£³¡á»°½Å¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£·£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤é²Ì´º¤Ë¹¶¤á¹þ¤ß£²Ãå¡£Æ¨¤²¤¿¿¹ÌîÀµ¹°¤ËÆùÇö¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Í½Áª£³Áö£±¡¢£²¡¢£²Ãå¤È¹¥Áö¤·¤Æ£µ°Ì¤ÇÍ½Áª¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à£·£°¹æµ¡¤ÏÁ°Áà¼Ô¤ÎÀµÌÚÀ»¸¤¬Í¥½Ð£²Ãå¡£¡Ö¥Ú¥é¤òÃ¡¤¤¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°¸¡¤ÎÆß¤µ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢²ó¤êÂ¤È½ÐÂ¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤êÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½éÆü¤è¤ê·Ú²÷¤µ¤¬¤â¤¦£±¸Ä½Ð¤¿´¶¤¸¤ÇÁà½ÄÀ¤â¤¤¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡£µ·î¤ÎÁ°²óÅöÃÏ¤Ç¤âÍ½Áª¤ò¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¤È²÷Áö¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤â¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ç»Ä¤êÊª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¤¿¤À¡¢Á°²ó¤Ï½àÍ¥£´Ãå¤ÈÍ¥¾¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Öº£Àá¤Ï£µ·î¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£