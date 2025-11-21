◇ラグビー 「リポビタンＤツアー２０２５」 日本―ジョージア（２２日、トビリシ）

世界ランク１３位の日本代表は、２２日に同１１位のジョージア戦を敵地で迎える。２０日は試合登録選手が発表され、日本のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）とワーナー・ディアンズ主将が会見。ジョーンズＨＣは「ジョージアはランキングも若干上になるが、いい準備ができた。前回から離脱者が出たが、いい準備ができた」と語った。

日本はこの秋のテストマッチシリーズ、世界ランク１位の南アフリカや同４位のアイルランドなど、上位国含めて４連敗中。年内最後の一戦は、１２月の２７年Ｗ杯オーストラリア大会組分け抽選会をにらんでも、重要な位置づけとなる。世界ランク１２位までに入れば「バンド２（７〜１２位）」となり、組分けでより有利とされる。ジョージアに勝てば１２位以内は確保できる。

前回のウェールズ戦から選手も入れ替わり、修正点もチームで確認。ディアンズは「ジョージアにはフィジカルにいかないといけない。シンプルに」と、肉弾戦を警戒。指揮官も「テンポある、アタッキングラグビーをしたい」と、打開策を練る。若返りを図り、層の厚さも目論む日本代表にとって２年後の試金石となる一戦。「ジャパンとして、最初からしっかりと攻めていきたい」という“超速ラグビー”で白星をもぎとる。

◆日本代表登録選手

【ＦＷ】

小林 賢太（東京ＳＧ、８）

佐藤 健次（埼玉、８）

竹内 柊平（東京ＳＧ、２３）

エピネリ・ウルイヴァイティ（相模原、１０）

☆ワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京、３１）

タイラー・ポール（東京ベイ、３）

下川 甲嗣（東京ＳＧ、２２）

ジャック・コーネルセン（埼玉、２８）

【ＢＫ】

斎藤 直人（トゥールーズ、２７）

李 承信（神戸、２８）

長田 智希（埼玉、２５）

チャーリー・ローレンス（相模原、８）

ディラン・ライリー（埼玉、３７）

植田 和磨（神戸、１）

サム・グリーン（静岡、５）

【控え】

平生 翔大（東京ＳＧ、２）

古畑 翔（埼玉、１）

為房慶次朗（東京ベイ、１９）

ハリー・ホッキングス（東京ＳＧ、１）

山本 秀（ＢＲ東京、―）

福田 健太（東京ＳＧ、７）

小村 真也（トヨタ、２）

池田 悠希（ＢＲ東京、１）

※☆はゲーム主将、数字はキャップ数