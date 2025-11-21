「たそがれステイツ」で開かれたおでんパーティーの席で、小倉順（小瀧望）は、小さい頃から両親がゆず（近藤華）が二十歳になったら離婚するという約束をしていたことを知っていたと渉（北村有起哉）とあん（仲間由紀恵）に打ち明けた前回。フジテレビ木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』第7話では、その揺らいだ家族の心を丁寧にすくい上げながら、限られた時間の中でどう寄り添い合うのかというテーマがより深く描かれた。

小倉家に戻ると、あんはゆずに、いつそのことを知ったのかと尋ね、二十歳の誕生日に離婚すると決めていた自分たちを謝罪する。順が「離婚、するんだよね？」とあらためて確認すると、渉は短く「する」とだけ答える。気まずさが広がるのではないかと思われたが、むしろ家族であり続けてきた年月を物語るような、穏やかで温かな空気がそこにはあった。そして渉とあんは、2人に今の胸の内を正直に伝える。離婚をするのは子どもたちのせいではない、と。渉は「子育ては自分が何をしてきたかではなく、結果でしか語れない」とめずらしく真面目に語り、その言葉が深く響いた。

キッチンカー購入を夢見ていた樋口奈央（小野花梨）と高村志保（石井杏奈）は、リサイクルショップの店員に手付金まで支払っていたものの、現実的に自分たちの収入では購入が難しいと判断し、泣く泣く断念を伝える。その様子を動画編集をしながら見ていたゆず（近藤華）は急いで自転車を走らせ、リサイクルショップに向かうと、1日だけキッチンカーを借りて「たそがれステイツ」総出演の映像作品を作ることを決める。カオスで自由奔放なのに、笑顔が絶えない現場。ゆずがてきぱきと撮影を仕切る姿も含めて、そこにはただ“楽しい”だけの時間が流れていた。

夜、ゆずは撮影した映像を編集し、そのまま奈央と志保に見せる。仮映像を観た2人は思わず涙を浮かべ、ゆずに感謝を伝える。しかし、その一方でゆずは呆然とした表情を浮かべる。ゆずには自分が“幸せな映画を撮りたかった理由”があったのだ。かつて、親しい友人から恋愛感情を告げられたとき、ゆずは気持ちを受け止めきれず距離を置いてしまったことをずっと後悔していた。だからこそ、今の自分がつくれる“幸せ”を、その人に届けたかった。こうして内に秘めた思いを伝えられるようになったのも、「たそがれステイツ」で過ごす日々の中で、自分の気持ちに正直でいていいのだと、少しずつ実感できるようになったからだろう。ゆずの涙は、後悔の涙であると同時に、前に進むための第一歩でもあった。

その頃あんは、渉から頼まれた書類を会社へ届けに向かう。しかし部下の山崎（高田夏帆）から重要書類ではないことを告げられ戸惑うあん。さらに「奥さんを自慢したかっただけなんじゃないですか」と冗談めかして言われ、あんは反応に困りながらも、渉が離婚までにやってこなかったことを、今こそやりたいと考えている気配を感じ取っていた。限られた時間の中で、もう一度きちんと向き合いたいという渉なりの誠意なのだろう。

永島家では慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）、凛（和智柚葉）と真（山本弓月）と一緒にお菓子作りの真っ最中。そこに帰宅した渉も加わり、子どもたちは“おままごと”をするよう2人にお願いする。戸惑いながらも参加した渉は、あんがこれまで一人で背負ってきた育児の重さにようやく気づき、一人で涙を流す。「一緒にやろう」という言葉は、かつてのあんが一番欲しかった言葉だったのかもしれないと思うと、気づくのが遅いと言ってしまいたくなるが、これも渉だし、きっとそんな渉も含めてあんは愛していたのだろう。

奈央と志保が帰宅していると、リサイクルショップの店員からキャンピングカーの“レンタル”を提案される。半信半疑の2人は「たそがれステイツ」の住人たちに相談し、住人たちは即断で「借りよう！」と賛成する。盛り上がる空気を凛の「騙されてないですか？」というツッコミが入り、一同は確認のために店へ直行。真偽を確かめたうえで、正式にレンタルを決めた。

第7話は、「離婚」という大きな決断を前にしながら、“家族をやめる”のではなく、“家族としての形を変えていく”そんな過程が丁寧に描かれていた。親が子を守り、子が親を救い、血のつながらない住人たちまでが、誰かの人生に寄り添っていく。限られた時間が、かえって人の優しさを鮮明にする。そんな1話だった。

（文＝川崎龍也）