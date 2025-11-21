『レコ大』各賞決定 大賞候補に3連覇かかるミセスら10組 特別賞に映画『国宝』も
12月30日にTBSで生放送される『第67回輝く! 日本レコード大賞』(17:30〜22:00)の各賞受賞者＆曲が21日、発表された。
『第67回輝く! 日本レコード大賞』ロゴ (C)TBS
大賞候補となる「優秀作品賞」に選出されたのは、ILLITの「Almond Chocolate」、M!LKの「イイじゃん」、FRUITS ZIPPERの「かがみ」、アイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」、幾田りらの「恋風」、Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」、CANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」、新浜レオンの「Fun! Fun! Fun!」、純烈の「二人だけの秘密」、BE:FIRSTの夢中「夢中」の10曲。
Mrs. GREEN APPLEは、2023年に「ケセラセラ」、2024年に「ライラック」で大賞を受賞しており、3連覇がかかっている。
「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」には、CUTIE STREET、SHOW-WA ＆ MATSURI、HANA、BOYNEXTDOORの4組が決定した。
また、「特別アルバム賞」に藤井風の「Prema」、「特別国際音楽賞」にAdo、＆TEAMが決定。「特別賞」には、映画『国宝』、細川たかし、松田聖子、矢沢永吉が選出された。
○『第67回輝く! 日本レコード大賞』各賞受賞者＆曲
【優秀作品賞】
「Almond Chocolate」ILLIT
「イイじゃん」M!LK
「かがみ」FRUITS ZIPPER
「革命道中 - On The Way」アイナ・ジ・エンド
「恋風」幾田りら
「ダーリン」Mrs. GREEN APPLE
「倍倍FIGHT!」CANDY TUNE
「Fun! Fun! Fun!」新浜レオン
「二人だけの秘密」純烈
「夢中」BE:FIRST
【新人賞】
CUTIE STREET
SHOW-WA ＆ MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
【特別アルバム賞】
「Prema」藤井風
【特別国際音楽賞】
Ado
＆TEAM
【特別賞】
映画『国宝』
細川たかし
松田聖子
矢沢永吉
【最優秀歌唱賞】
山内惠介
【作曲賞・作詩賞・編曲賞】
作曲賞 工藤大輝・花村想太（「ノンフィクションズ」Da-iCE）
作詩賞 指原莉乃（「とくべチュ、して」＝LOVE）
編曲賞 佐藤和豊（「朧」市川由紀乃 「夜香蘭」丘みどり）
【企画賞】
作品：「Oh my pumpkin!」 アーティスト：AKB48
作品：「THE SHOW MAN」 アーティスト：Rockon Social Club
作品：「Same numbers」 アーティスト：乃木坂46
作品：「SONGS」＆「HEARTS」 アーティスト：歌心りえ
作品：「TUBE×」 アーティスト：TUBE
作品：「三木たかし ソングブック」 アーティスト：三木たかし
【日本作曲家協会選奨】
天童よしみ
【日本作曲家協会名曲顕彰】
「舟唄」
歌手：八代亜紀 作曲：浜圭介 作詩：阿久悠
【特別功労賞】
アイ・ジョージ
いしだあゆみ
上條恒彦
川村栄二
草野浩二
西尾芳彦
橋幸夫
三浦洸一
