＜速報＞日本勢の先陣切る古江彩佳はパー発進 “女王戴冠＆V賞金6億円超”かかる米女子最終戦
＜CMEグループ・ツアー選手権 初日◇20日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞米女子ツアー今季最終戦の第1ラウンドが進行中。ポイントランキング上位60人しか出られないエリートフィールドで、優勝者が年間女王の称号と、破格の賞金400万ドル（約6億2000万円）を手にする。
【写真】おいくらですか？ 山下美夢有ら超豪華ロレックスをゲット
日本勢は8人が出場。ポイントランキング順に組まれたペアリングで、古江彩佳はリディア・コ（ニュージーランド）とともに日本時間21日午前0時40分に先陣を切ってスタート。1番パー5を2パットのパーで滑り出した。午前1時20分には初出場の勝みなみがティオフ。そこから岩井千怜、岩井明愛と、日本勢のスタートが続いていく。最終組はランキング2位の山下美夢有、1位のジーノ・ティティクル（タイ）。午前2時40分に競技を開始する。【日本勢のスタート時間】※日本時間古江彩佳 0:40勝みなみ 1:20岩井千怜 1:30岩井明愛 1:40西郷真央、畑岡奈紗 1:50竹田麗央 2:30山下美夢有 2:40
