＜CMEグループ・ツアー選手権　初日◇20日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞米女子ツアー今季最終戦の第1ラウンドが進行中。ポイントランキング上位60人しか出られないエリートフィールドで、優勝者が年間女王の称号と、破格の賞金400万ドル（約6億2000万円）を手にする。

日本勢は8人が出場。ポイントランキング順に組まれたペアリングで、古江彩佳はリディア・コ（ニュージーランド）とともに日本時間21日午前0時40分に先陣を切ってスタート。1番パー5を2パットのパーで滑り出した。午前1時20分には初出場の勝みなみがティオフ。そこから岩井千怜、岩井明愛と、日本勢のスタートが続いていく。最終組はランキング2位の山下美夢有、1位のジーノ・ティティクル（タイ）。午前2時40分に競技を開始する。【日本勢のスタート時間】※日本時間古江彩佳　0:40勝みなみ　1:20岩井千怜　1:30岩井明愛　1:40西郷真央、畑岡奈紗　1:50竹田麗央　2:30山下美夢有　2:40
