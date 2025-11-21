プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏ガラスープの素と麺つゆを使いこなす簡単ラーメン」 「厚揚げコチュジャンソース焼き」 「ワカメと麩の即席酢の物」 の全3品。
スピーディーでヘルシーで美味しい、野菜たっぷりのおうちラーメン。忙しい日はこの献立で決まり！

【主食】鶏ガラスープの素と麺つゆを使いこなす簡単ラーメン
初心者でも手軽に！麺つゆと鶏ガラスープの素で、簡単に自家製ラーメンが作れます。具材は電子レンジで調理。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：750Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

中華麺  (生)2玉
豚バラ肉  (薄切り)100g
＜ラーメンスープ＞
  水  800ml
  ニンニク  (すりおろし)小さじ1
  ショウガ  (すりおろし)小さじ1
  麺つゆ  (3倍濃縮)50ml
  鶏ガラスープの素  小さじ2
＜トッピング＞
  モヤシ  1袋
  豆苗  1/2パック   ゴマ油  大さじ1
  塩  少々
  粗びき黒コショウ  少々

【下準備】

豚バラ肉は幅3cmに切る。モヤシは水に放ち、できればヒゲ根を取る。豆苗は根を切り落とし、長さを3等分に切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋に＜ラーメンスープ＞の材料を入れ、強火にかける。沸騰したら火を弱め、豚バラ肉を1枚ずつ入れ、アクを取る。

©Eレシピ


豚バラ肉は鍋に入れたままアクを取って下さい。
2. ＜トッピング＞のモヤシと豆苗を耐熱容器に入れ、ラップをして電子レンジで3分加熱する。水気をきり、ゴマ油、塩、粗びき黒コショウで和える。

©Eレシピ


3. 別の鍋に熱湯を沸かし、中華麺を所定の時間ゆでて、ザルに上げ水気をきる。

©Eレシピ


4. (3)の麺を器に盛り＜トッピング＞をのせる。(1)のラーメンスープを注ぐ。

©Eレシピ



【副菜】厚揚げコチュジャンソース焼き
おつまみにもピッタリな簡単副菜。コチュジャンソースの美味しさで食欲倍増。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：261Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

厚揚げ  1丁分(2枚)
＜コチュジャンソース＞
  コチュジャン  小さじ1
  ケチャップ  大さじ1
  ゴマ油  小さじ1
  ニンニク  (すりおろし)小さじ1/2
刻みのり  適量

【下準備】

厚揚げは厚さを半分に切る。内の面を上にし、格子状に切り目を入れる。＜コチュジャンソース＞の材料を混ぜる。

©Eレシピ


中の面に切り目を入れるとソースの味が馴染みやすくなります。

【作り方】

1. オーブントースターの天板にアルミホイルをしき、厚揚げの内の面を上に置き、＜コチュジャンソース＞をぬって8〜10分焼く。

©Eレシピ


2. (1)を器に盛り、刻みのりをかける。

©Eレシピ



【副菜】ワカメと麩の即席酢の物
ワカメと麩は水でもどすだけ！　ギュッと絞って、ポン酢しょうゆで和えればミネラルたっぷりの副菜が1品出来上がり。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：45Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

ワカメ  (干し)大さじ3
麩  10個
万能ネギ  (小口切り)適量 ポン酢しょうゆ  大さじ2
白ゴマ  適量

【下準備】

ワカメと麩はそれぞれ水につけてやわらかくもどし、水気を絞る。

©Eレシピ



【作り方】

1. ボウルにワカメと麩、万能ネギを入れ、ポン酢しょうゆを入れて混ぜ合わせる。器に盛り、白ゴマを振る。

©Eレシピ