【今日の献立】2025年11月21日(金)「鶏ガラスープの素と麺つゆを使いこなす簡単ラーメン」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏ガラスープの素と麺つゆを使いこなす簡単ラーメン」 「厚揚げコチュジャンソース焼き」 「ワカメと麩の即席酢の物」 の全3品。
スピーディーでヘルシーで美味しい、野菜たっぷりのおうちラーメン。忙しい日はこの献立で決まり！
【主食】鶏ガラスープの素と麺つゆを使いこなす簡単ラーメン
初心者でも手軽に！麺つゆと鶏ガラスープの素で、簡単に自家製ラーメンが作れます。具材は電子レンジで調理。
調理時間：20分
カロリー：750Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
豚バラ肉 (薄切り)100g
＜ラーメンスープ＞
水 800ml
ニンニク (すりおろし)小さじ1
ショウガ (すりおろし)小さじ1
麺つゆ (3倍濃縮)50ml
鶏ガラスープの素 小さじ2
＜トッピング＞
モヤシ 1袋
豆苗 1/2パック ゴマ油 大さじ1
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
豚バラ肉は鍋に入れたままアクを取って下さい。
2. ＜トッピング＞のモヤシと豆苗を耐熱容器に入れ、ラップをして電子レンジで3分加熱する。水気をきり、ゴマ油、塩、粗びき黒コショウで和える。
3. 別の鍋に熱湯を沸かし、中華麺を所定の時間ゆでて、ザルに上げ水気をきる。
4. (3)の麺を器に盛り＜トッピング＞をのせる。(1)のラーメンスープを注ぐ。
【副菜】厚揚げコチュジャンソース焼き
おつまみにもピッタリな簡単副菜。コチュジャンソースの美味しさで食欲倍増。
調理時間：20分
カロリー：261Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
＜コチュジャンソース＞
コチュジャン 小さじ1
ケチャップ 大さじ1
ゴマ油 小さじ1
ニンニク (すりおろし)小さじ1/2
刻みのり 適量
中の面に切り目を入れるとソースの味が馴染みやすくなります。
2. (1)を器に盛り、刻みのりをかける。
【副菜】ワカメと麩の即席酢の物
ワカメと麩は水でもどすだけ！ ギュッと絞って、ポン酢しょうゆで和えればミネラルたっぷりの副菜が1品出来上がり。
調理時間：10分
カロリー：45Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
麩 10個
万能ネギ (小口切り)適量 ポン酢しょうゆ 大さじ2
白ゴマ 適量
