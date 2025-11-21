その後、ドル円は１５７．６０円付近での推移となっている。この日発表の９月分の米雇用統計を受けて、１５７円台で上下動したものの、株高もありドル円は上値追いを続けている。



ただ、来年は円が最もアウトパフォームする通貨になるとの見方も強まっているようだ。米大手銀が今週公表していた１１月のグローバル・ファンドマネジャー調査によると、足元で円安が急速に進んでいるものの、２０２６年には円が最もアウトパフォームする通貨になるとの見方が強まっているという。回答者の約３０％が円の優位を予想し、次いで金が２６％となった。



円は高市政権の財政金融政策の緩和方向が意識され、最近は下落基調にあり、ドル円は１月以来の高値を更新している。しかし、市場では意外に来年のドル円は下落するとの見方が広がっている。ＦＲＢは、１２月はともかく、来年も利下げが継続される一方、日銀も利上げ姿勢を変えていない。日米の金利差は縮小方向にあり、それがドル円の上値を抑えると見ているようだ。



USD/JPY 157.47 EUR/JPY 181.63

GBP/JPY 206.24 AUD/JPY 101.94



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

