TWICEチェヨン、活動中断発表「迷走神経性失神との診断」【報告全文】
多国籍9人組グループ・TWICEのチェヨンが、活動を中断する。20日、公式サイトを通じて発表した。
【写真】ケーキに照れるTWICEのCHAEYOUNG（チェヨン）
公式サイトでは「チェヨンは最近、迷走神経性失神との診断を受け、専門医による診察および精密な検査に基づき休養を取ってまいりましたが、さらに回復のための期間が必要であるとの判断に至りました。これを受け、慎重な協議の結果、チェヨンは当面の間、活動を中断し、治療と安静、十分な休養を取ることと致しました」と報告した。
続けて「現在チェヨンは、年末までの十分な休息とコンディションの回復を目標としており、健康を最優先に考えるべきとの判断から、今後予定されておりますスケジュールには最小限での参加、またはやむを得ず不参加となる可能性があることをお知らせいたします」と伝えた。
なお、日本でのスケジュールについても「最小限での参加、またはやむを得ず不参加となる可能性があることをお知らせいたします」とし、「ファンの皆様にはチェヨンの回復を願いながらご理解・ご協力いただけますと幸いです」と呼びかけた。
TWICEは、ナヨン、ジョンヨン、ジヒョ、ダヒョン、チェヨン、モモ、サナ、ミナ、ツウィによる9人組ガールズグループ。オーディション番組で選ばれ、2015年10月にデビュー。ヒット曲「TT」の振り付けに登場する「TTポーズ」が、日本でも話題になった。2017年6月、ベストアルバム『#TWICE』で日本デビュー。2017年12月、『第68回 NHK紅白歌合戦』に初出場。19年3月、自身初となる東京ドーム公演を行い（2日間計10万人）、23年5月には韓国発のガールズグループ史上初のスタジアム単独公演を行い、海外女性アーティストとして史上初となる日産スタジアムでの単独公演を成功させるなど、数々の記録を残している。
チェヨンは、
【発表全文】
チェヨンに関するお知らせ
ファンの皆様へ
いつも応援していただきありがとうございます。
TWICEメンバーチェヨンの健康状態に関しまして、以下のとおりお知らせいたします。
チェヨンは最近、迷走神経性失神との診断を受け、専門医による診察および精密な検査に基づき休養を取ってまいりましたが、さらに回復のための期間が必要であるとの判断に至りました。
これを受け、慎重な協議の結果、チェヨンは当面の間、活動を中断し、治療と安静、十分な休養を取ることと致しました。
現在チェヨンは、年末までの十分な休息とコンディションの回復を目標としており、健康を最優先に考えるべきとの判断から、今後予定されておりますスケジュールには最小限での参加、またはやむを得ず不参加となる可能性があることをお知らせいたします。
（JYPエンタテインメントオフィシャルサイトより）
ファンの皆様にはチェヨンの回復を願いながらご理解・ご協力いただけますと幸いです。
日本で予定しているスケジュールに関しても最小限での参加、またはやむを得ず不参加となる可能性があることをお知らせいたします。
何卒よろしくお願いいたします。
2025.11.20
TWICEスタッフ一同
【写真】ケーキに照れるTWICEのCHAEYOUNG（チェヨン）
公式サイトでは「チェヨンは最近、迷走神経性失神との診断を受け、専門医による診察および精密な検査に基づき休養を取ってまいりましたが、さらに回復のための期間が必要であるとの判断に至りました。これを受け、慎重な協議の結果、チェヨンは当面の間、活動を中断し、治療と安静、十分な休養を取ることと致しました」と報告した。
なお、日本でのスケジュールについても「最小限での参加、またはやむを得ず不参加となる可能性があることをお知らせいたします」とし、「ファンの皆様にはチェヨンの回復を願いながらご理解・ご協力いただけますと幸いです」と呼びかけた。
TWICEは、ナヨン、ジョンヨン、ジヒョ、ダヒョン、チェヨン、モモ、サナ、ミナ、ツウィによる9人組ガールズグループ。オーディション番組で選ばれ、2015年10月にデビュー。ヒット曲「TT」の振り付けに登場する「TTポーズ」が、日本でも話題になった。2017年6月、ベストアルバム『#TWICE』で日本デビュー。2017年12月、『第68回 NHK紅白歌合戦』に初出場。19年3月、自身初となる東京ドーム公演を行い（2日間計10万人）、23年5月には韓国発のガールズグループ史上初のスタジアム単独公演を行い、海外女性アーティストとして史上初となる日産スタジアムでの単独公演を成功させるなど、数々の記録を残している。
チェヨンは、
【発表全文】
チェヨンに関するお知らせ
ファンの皆様へ
いつも応援していただきありがとうございます。
TWICEメンバーチェヨンの健康状態に関しまして、以下のとおりお知らせいたします。
チェヨンは最近、迷走神経性失神との診断を受け、専門医による診察および精密な検査に基づき休養を取ってまいりましたが、さらに回復のための期間が必要であるとの判断に至りました。
これを受け、慎重な協議の結果、チェヨンは当面の間、活動を中断し、治療と安静、十分な休養を取ることと致しました。
現在チェヨンは、年末までの十分な休息とコンディションの回復を目標としており、健康を最優先に考えるべきとの判断から、今後予定されておりますスケジュールには最小限での参加、またはやむを得ず不参加となる可能性があることをお知らせいたします。
（JYPエンタテインメントオフィシャルサイトより）
ファンの皆様にはチェヨンの回復を願いながらご理解・ご協力いただけますと幸いです。
日本で予定しているスケジュールに関しても最小限での参加、またはやむを得ず不参加となる可能性があることをお知らせいたします。
何卒よろしくお願いいたします。
2025.11.20
TWICEスタッフ一同