¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï¡ÛÀ¾²¬¸²¿´¤¬¼þÇ¯µÇ°½éÍ¥½Ð¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¹Ô¤±¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î£Çµ¡ÖÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤Ï£²£°Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡À¾²¬¸²¿´¡Ê£²£´¡á¹áÀî¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£°£Ò¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é£±£Í°®¤ë¤È¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤¿µÜÃÏ¸µµ±¤È£²ÈÖ¼êÁè¤¤¡££²£ÍÀè¤Ë²ó¤·¤¿µÜÃÏ¤òº¹¤·¤Æ£²¼þ£±£Í¤Ç°ú¤Î¥¤·¤Æ£²Ãå¡£¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£Í¥½ÐÀÚÉä¤ò¤â¤®¼è¤ê¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡»Å¾å¤¬¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¥ì¡¼¥¹Â¤¬¤¹¤´¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·Æ»Ãæ¤â¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ì¤¿¡£²ó¤êÂ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥¿¡¼¥ó·Ï¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤´¤¯¤´¤¯ÉáÄÌ¤À¤¬¡¢ÉáÄÌ¤¬°ìÈÖ¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È´ª¤Î½¤Àµ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£Çµ¤Ç¤Ï£²·î¤Î¤Þ¤ë¤¬¤á»Í¹ñÃÏ¶èÁª¤ËÂ³¤£²²óÌÜ¤ÎÍ¥½Ð¡£¼þÇ¯µÇ°¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡Àï¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¼þÇ¯µÇ°¤Ç¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¹Ô¤±¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼þÇ¯µÇ°¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¡£