¥³¥±Ë¦»Ò¤¬±§Ãè¶õ´Ö¤Ç£¹¤«·îÀ¸Â¸¡¢²ÐÀ±¤Î¡ÖÃÏµå²½¡×¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¡ÄËÌÂç¤Ê¤É¸¦µæ¥Á¡¼¥à
¡¡¿¿¶õ¾õÂÖ¤Î±§Ãè¶õ´Ö¤ËÌó£¹¤«·î´Ö¤µ¤é¤·¤¿¥³¥±¤ÎË¦»Ò¤¬¡¢ÃÏ¾å¤ÇÌäÂê¤Ê¤¯È¯²ê¤·À®Ä¹¤·¤¿¤È¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤ò¡¢ËÌ³¤Æ»Âç¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¶¯¤¤»ç³°Àþ¤äÂç¤¤Ê²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤ë´Ä¶¤Ç¤âË¦»Ò¤¬À¸¤±ä¤Ó¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢²ÐÀ±¤Ê¤É¤ò¿Í´Ö¤¬½»¤á¤ë´Ä¶¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥é¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°¡ÊÃÏµå²½¡Ë¡×¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÏÀÊ¸¤¬£²£±Æü¡¢ÊÆ²Ê³Ø»ï¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄÃÎÆ»¡¦ËÌÂç¶µ¼ø¡Ê¿¢ÊªÊ¬»ÒÀ¸Êª³Ø¡Ë¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¼Â¸³¿¢Êª¤È¤·¤Æ¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Ò¥á¥Ä¥ê¥¬¥Í¥´¥±¡×¤ÎË¦»ÒÌó£´£¸Ëü¸Ä¤ò¥¢¥ë¥ßÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆüËÜ¼Â¸³Åï¡Ö¤¤Ü¤¦¡×Á¥³°¤Î±§Ãè¶õ´Ö¤ËÌó£¹¤«·î´ÖÊüÃÖ¤·¤¿¡£±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ê£Ê£Á£Ø£Á¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á¥³°¤Î²¹ÅÙ¤Ï£±£²£°ÅÙ¡Á¥Þ¥¤¥Ê¥¹£±£µ£°ÅÙÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃÏµå¤Ë²ó¼ý¤·¤¿¸å¤ËºÏÇÝ¤¹¤ë¤È¡¢£¸£¶¡ó¤¬È¯²ê¤·À®Ä¹¤·¤¿¡£»ç³°Àþ¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÍÆ´ï¤Ë¤Ä¤±¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¤Ç¤Ï£±£°£°¡ó¶á¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¯¥Þ¥à¥·¤äºÙ¶Ý¤Î°ì¼ï¡¢ÂçÇþ¤Î¼ï»Ò¤Ê¤É¤Ï±§Ãè¶õ´Ö¤Ç¤âÀ¸Â¸¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥±Îà¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡Æ£ÅÄ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¥³¥±¤ÏÌó£µ²¯Ç¯Á°¡¢³¤¤«¤éÎ¦¾å¤Ë½é¤á¤Æ¿Ê½Ð¤·¤¿¿¢Êª¤È¤µ¤ì¡¢´Ä¶Å¬±þÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤¬¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Ç£¸³ä°Ê¾åÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶Ã¤¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¾¼µ×¡¦·²ÇÏÂç¶µ¼ø¡Ê±§ÃèÀ¸Êª³Ø¡Ë¤ÎÏÃ¡Ö¥³¥±¤¬Ë¦»Ò¾õÂÖ¤Ç±§Ãè¤òÎ¹¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢°ÕµÁ¿¼¤¤¡£¥³¥±¤¬ÅÚ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂ¾¤Î¿¢Êª¤¬°é¤ÄÁÇÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Æ¥é¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤ÇË¦»Ò¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈ¯²ê¡¦À¸°é¤µ¤»¤ë¤«¤¬²ÝÂê¤À¡×