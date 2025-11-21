全室露天風呂のヴィラも増築！阿蘇黒川温泉・伊豆下田南楽プロジェクト

株式会社NBIホールディングスとSMFLみらいパートナーズ株式会社が協働し、阿蘇と伊豆下田にある2つの宿泊施設において、大規模なバリューアップ工事を開始することが発表されました。

対象となるのは、全室露天風呂付きヴィラとして知られる「界 阿蘇」と、豊富な自家源泉を持つ「南楽」です。

2025年12月より順次着工され、施設の魅力向上と地域活性化を目指した新たな空間づくりが行われます。

阿蘇黒川温泉・伊豆下田南楽プロジェクト

株式会社NBIホールディングスとSMFLみらいパートナーズ株式会社は、これまでも岩手県鶯宿温泉でのプロジェクトで連携してきました。

今回はその第2、第3弾として、九州・阿蘇と伊豆・下田のプロジェクトにおいても協働が決定しました。

SMFLみらいパートナーズが対象物件を取得・保有し、NBIホールディングスと共に施設の価値向上と観光客誘致、そして地域全体の活性化を推進します。

【阿蘇】全室露天風呂付きヴィラ「界 阿蘇」

「阿蘇黒川温泉プロジェクト」の対象となるのは、九州有数の観光地である阿蘇エリアに位置する「界 阿蘇」です。

全室が客室露天風呂付きのヴィラタイプという贅沢な構成が特徴の温泉旅館です。

工事開始予定：2025年12月

今回のバリューアップ工事では、増築および改修が行われる予定です。

阿蘇の雄大な自然に溶け込むプライベートな空間が、さらに上質に進化します。

【伊豆下田】自家源泉の湯宿「南楽」

「伊豆下田南楽プロジェクト」の対象施設は、伊豆下田エリアにある「南楽」です。

毎分200リットルを超える豊富な自家源泉を保有し、全室50平方メートル以上という広々とした客室が魅力です。

工事開始予定：2026年1月

多人数での利用にも対応できるゆとりある空間が、バリューアップによってさらに快適な滞在を提供します。

ロビーやエントランスも、伝統とモダンが融合した新しい装いへと生まれ変わる予定です。

阿蘇と下田、それぞれの土地の魅力を最大限に引き出すこのプロジェクト。

生まれ変わる名旅館で、心安らぐ特別な休日を過ごせる日が待ち遠しいですね。

NBIホールディングスとSMFLみらいパートナーズによる、阿蘇・下田の旅館再生プロジェクトの紹介でした。

