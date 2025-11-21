【Amazon ブラックフライデー 2025】 先行セール：11月21日0時～11月23日23時59分 開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分

「グノーシア」Nintendo Switchダウンロード版

Amazonにて開催されている「Amazon ブラックフライデー 2025」先行セールの対象商品にNintendo Switch版およびSteam版ダウンロードソフトが追加された。

セールでは、Switch版SF人狼系シミュレーションアドベンチャー「グノーシア」やフライトシューティング「ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN」などがラインナップ。期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

□「ダウンロードソフト(Switchインディーソフト・Steamコード)特集」のページ

Switchダウンロード版

シミュレーションRPG「Stardew Valley」

アクションゲーム「Overcooked 2 - オーバークック２」

Steamコード版

フライトシューティング「ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN」

RPG「Tales of ARISE」