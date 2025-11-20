絶不調だった昨季の冬の補強が実を結び始めているマンチェスター・シティ。



ニコ・ゴンザレスはMFとして欠かせない存在となり、アブドゥコディル・クサノフも身体能力を生かした守備でチームに貢献している。



現在ラ・リーガのジローナでプレイするヴィトール・レイスも前述した2人と同じ、昨季の冬加入組だ。



今季はローンでCFGのジローナに移籍しており、ここまで12試合に出場、947分プレイしている。





『』によると、レイスは来季シティのトップチームに復帰する可能性があるようだ。レイスのポジションはCBで、ジョン・ストーンズ、ネイサン・アケの2人が今季限りでクラブを離れる可能性が高いことから、その穴埋めとしてトップチーム入りすると予想されている。レイスは現在ラ・リーガの20歳以下の選手の中で最も出場機会を得ているプレイヤーとなっている。ストーンズとアケがシティを去ることになれば、CB陣はルベン・ディアス、ヨシュコ・グヴァルディオル、クサノフの3人。インテルにレンタルしているマヌエル・アカンジ退団も濃厚といわれており、レイスがトップチームにとどまったとしても十分な出場機会が得られるだろう。