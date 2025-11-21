森香澄×RESEXXY♡冬の主役級アウター最新コレクション
RESEXXYが冬の主役アウターをラインナップ♡森香澄さんを起用したWEBカタログでは、ビッグリボンのミディコートやフェイクファーダウンコート、ボアブルゾンなど、女性らしさと大人の余裕を感じさせるスタイルを提案。ほどよい甘さとドラマティックな冬のムードを演出し、街でも特別感を楽しめるコーディネートをチェックできます♪
主役級♡ビッグリボンミディコート
商品特長：大きなリボンが印象的なミディ丈コート。クラシカルで女性らしいシルエットが冬の装いを華やかに彩ります。スタイリング：タイトスカートやブーツと合わせると、都会的でドラマティックな印象に。
あたたか♡フェイクファーダウンコート
商品特長：軽量で暖かいフェイクファーダウンコート。柔らかな手触りと女性らしいシルエットで、防寒とおしゃれを両立。
スタイリング：カジュアルコーデにも合わせやすく、冬のデイリーユースにぴったりです。
カジュアル可愛い♡ボアブルゾン
商品特長：ボリューム感のあるボアブルゾンは、カジュアルながら女性らしさを演出。
スタイリング：デニムやスカートと合わせれば、休日のおでかけスタイルに華やかさをプラス。
冬の街で輝く♡森香澄×RESEXXY
RESEXXYの冬コレクションでは、森香澄さんが着こなすビッグリボンミディコートやフェイクファーダウンコート、ボアブルゾンなど、女性らしさと大人の余裕を引き立てるアウターが揃います♡
公式通販サイト「RUNWAY channel」では、第1弾が11月20日(木)より公開。第2弾は12月4日(木)から順次チェックできます♪