【Amazon ブラックフライデー 2025】 先行セール：11月21日0時～11月23日23時59分 開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分

Amazonにて開催されている「Amazon ブラックフライデー 2025」先行セールの対象商品にプレイステーション 5およびNintendo Switch用タイトルが追加された。

本セールでは、「Clair Obscur: Expedition 33（クレールオブスキュール：エクスペディション）」、「メタファー：リファンタジオ」、「明末:ウツロノハネ」のPS5版、「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」と「ソニックレーシング クロスワールド」のNintendo Switch版がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「明末：ウツロノハネ」は、明代末期の古蜀を舞台としたソウルライクアクションRPG。プレーヤーは「無常」と呼ばれる記憶を失った女侠となり、 体を蝕む恐ろしい「羽化病」に苦しみながらも、自らの過去を探り、古蜀の地を駆け抜ける。武器を強化し、倒れた敵から入手した新たな技を極めよう。 「赤汞」を捧げることで戦闘能力を高め、素早くダイナミックな戦いを繰り広げることが可能だ。 強力な素材を用いて武器をカスタマイズし、自身の戦闘スタイルを築き上げていこう。

予測不能の“驚き”が詰まったレースバトルを体験可能。究極のマシンを作り上げ、アイテムを駆使し、自分だけのプレイスタイルを極めることができる。ソニックシリーズから23人のキャラクターがレーサーとして参戦する。世界中のプレーヤーと対戦＆協力することも可能だ。

