市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす21日からの天気のポイントです。

小野：

あす21日は前線が通過するため、雨が降るでしょう。3連休のお出かけ日和は23日・日曜日です。



21日朝9時の予想天気図です。

小野：

あす21日は前線が通過します。石川県内は雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。



気象台の21日の3時間ごとの予報です。

小野：

石川県内は、昼前から昼過ぎにかけてと、夜に雨が降るでしょう。風も強めに吹くでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

22日・土曜日の雨マークは消えました。23日・日曜日は晴れるでしょう。24日・月曜日は今のところ、雨の予報です。気温は平年より高い日が多いでしょう。



20日に気象台から発表された1か月予報です。

小野：

12月19日までの傾向です。気温は、22日・土曜日からの1週間は平年より高いでしょう。次週は平年並みですが、12月6日からは再び高めの見込みです。今回から、雪の量の予報が出ました。この期間の平均は少ない予報です。冬型の気圧配置が長続きせず、寒気の影響を受けにくい見込みです。