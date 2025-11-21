『第67回 輝く！日本レコード大賞』各賞受賞者が決定
2025年の『日本レコード大賞』候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など、各賞の受賞者＆曲が決定した。
各賞受賞者＆曲は下記の通り。
なお、『第67回 輝く！日本レコード大賞』は、12月30日（火）よる5時30分から10時までの4時間半にわたり生放送される。
◆ ◆ ◆
【優秀作品賞】（※曲名50音順）
「Almond Chocolate」ILLIT
「イイじゃん」M!LK
「かがみ」FRUITS ZIPPER
「革命道中 - On The Way」アイナ・ジ・エンド
「恋風」幾田りら
「ダーリン」Mrs. GREEN APPLE
「倍倍FIGHT!」CANDY TUNE
「Fun! Fun! Fun!」新浜レオン
「二人だけの秘密」純烈
「夢中」BE:FIRST
【新人賞】（※50音順）
CUTIE STREET
SHOW-WA & MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
【特別アルバム賞】
「Prema」藤井 風
【特別国際音楽賞】
Ado
&TEAM
【特別賞】（※50音順）
映画「国宝」
細川たかし
松田聖子
矢沢永吉
【最優秀歌唱賞】
山内惠介
【作曲賞・作詩賞・編曲賞】
作曲賞 工藤大輝・花村想太（「ノンフィクションズ」Da-iCE）
作詩賞 指原莉乃（「とくべチュ、して」＝LOVE）
編曲賞 佐藤和豊（「朧」市川由紀乃 「夜香蘭」丘みどり）
【企画賞】（※作品名50音順）
「Oh my pumpkin!」AKB48
「THE SHOW MAN」Rockon Social Club
「Same numbers」乃木坂46
「SONGS」＆「HEARTS」歌心りえ
「TUBE×」TUBE
「三木たかし ソングブック」三木たかし
【日本作曲家協会選奨】
天童よしみ
【日本作曲家協会名曲顕彰】
「舟唄」
歌手：八代亜紀 作曲：浜圭介 作詩：阿久悠
【特別功労賞】（※50音順）
アイ・ジョージ
いしだあゆみ
上條恒彦
川村栄二
草野浩二
西尾芳彦
橋幸夫
三浦洸一
◆ ◆ ◆
『第67回 輝く！日本レコード大賞』
［放送日時］12月30日（火）よる5:30〜10:00
