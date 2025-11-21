『第67回 輝く！日本レコード大賞』各賞受賞者決定 大賞候補にミセス、M！LK、FRUITS ZIPPERら
年末恒例の音楽賞『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）が、12月30日17時30分より4時間半にわたり生放送されることが発表された。各賞受賞者が決定し、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」には、Mrs. GREEN APPLE、M！LK、FRUITS ZIPPERら10組が選出された。
今年の音楽シーンを総決算する『日本レコード大賞』。昨年は、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が大賞を受賞している。同グループの受賞は2年連続。
このたび、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など、各賞の受賞者＆曲が決定した。各賞受賞者＆曲は以下の通り。
＜『第67回 輝く！日本レコード大賞』各賞受賞者＞
【優秀作品賞】（※曲名50音順）
Almond Chocolate／ILLIT
イイじゃん／M！LK
かがみ／FRUITS ZIPPER
革命道中‐On The Way／アイナ・ジ・エンド
恋風／幾田りら
ダーリン／Mrs. GREEN APPLE
倍倍FIGHT！／CANDY TUNE
Fun！ Fun！ Fun！／新浜レオン
二人だけの秘密／純烈
夢中／BE：FIRST
【新人賞】（※50音順）
CUTIE STREET
SHOW‐WA ＆ MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
【特別アルバム賞】
『Prema』藤井 風
【特別国際音楽賞】
Ado
＆TEAM
【特別賞】（※50音順）
映画『国宝』
細川たかし
松田聖子
矢沢永吉
【最優秀歌唱賞】
山内惠介
【作曲賞・作詩賞・編曲賞】
作曲賞 工藤大輝・花村想太（「ノンフィクションズ」Da‐iCE）
作詩賞 指原莉乃（「とくべチュ、して」＝LOVE）
編曲賞 佐藤和豊（「朧」市川由紀乃 「夜香蘭」丘みどり）
【企画賞】（※作品名５０音順）
作品：「Oh my pumpkin!」 アーティスト：AKB48
作品：「THE SHOW MAN」 アーティスト：Rockon Social Club
作品：「Same numbers」 アーティスト：乃木坂46
作品：「SONGS」＆「HEARTS」 アーティスト：歌心りえ
作品：「TUBE×」 アーティスト：TUBE
作品：「三木たかし ソングブック」 アーティスト：三木たかし
【日本作曲家協会選奨】
天童よしみ
【日本作曲家協会名曲顕彰】
「舟唄」
歌手：八代亜紀 作曲：浜圭介 作詩：阿久悠
【特別功労賞】（※５０音順）
アイ・ジョージ
いしだあゆみ
上條恒彦
川村栄二
草野浩二
西尾芳彦
橋幸夫
三浦洸一
今後も司会者及び放送内容や企画、コーナーなどを続々と発表する予定。
『第67回 輝く！日本レコード大賞』は、TBS系にて12月30日17時30分放送。
