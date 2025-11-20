「1,639円には見えん」「可愛くて一目惚れ！」【しまむら】マニアの「絶賛アイテム」

たくさんの商品の中から、「どれを選べばいい？」と悩んでいるなら、【しまむら】マニアが絶賛しているアイテムが狙い目！ 今回は、しまラーが「1,639円には見えん」と歓喜するフェイクファーベストや、「可愛くて一目惚れ」したというベロア素材のドット柄スカートなど。見つけたら即買いせずにはいられなくなりそうな、注目のアイテムをご紹介します。

アウター感覚で使えるサマ見えロングカーデ

【しまむら】「ATP5GマキシVCD」\2,420（税込）

足首くらいまで長さのあるロング丈のカーディガンは、サッと羽織るだけでサマ見えしそう。気になる部分をまるっとカバーできそうなのも嬉しいポイントです。「アウターに使えるロングカーデ探してた」という、しまラー@marino12131さんは「もちろん即買い」したとのこと。小物入れに便利そうなポケットは、コーデにいいアクセントも与えます。

防寒も◎ オンオフ使えるきれいめパンツ

【しまむら】「PヘリンボンBDストレート」\1,969（税込）

タック & センタープレス入りのきちんと感のあるデザインが特徴。きれいめに着こなせそうなパンツは、オンにもオフにも活躍が期待でき、後ろウエストゴム仕様で楽ちんそう。フロントにはギャザーがないため、タックインスタイルもおしゃれ見えしそう。@marino12131さんが「がっつり裏フリース」とコメントしているように、防寒もバッチリできそうです。

しまラー歓喜！ プチプラクオリティを超える最旬ベスト

【しまむら】〈左から〉「TNKファーベスト」\1,639（税込）、「TNKプードルファーベスト」\1,639（税込）

「価格バグってます！」「1,639円には見えません！！」と、@miu___wearさんが歓喜しているのは、ふわふわのフェイクファーベストと、もこもこプードルフェイクファーベスト。いつもの服装にプラスワンするだけでトレンド感アップ。どちらも裾にドローコードが付いているため、シルエットのアレンジも楽しめます。

一目惚れ級に可愛いドット柄スカート

【しまむら】「SAO＊ベロアミズタマSK」\1,639（税込）

上品な光沢感のあるベロア素材とドット柄が、クラシカルなムードを放つスカート。「めちゃくちゃ可愛くて一目惚れ」「めちゃくちゃ着回し抜群」と、@aiii__13kさんもハートを鷲掴みにされた様子。主役級の存在感を放ち、シンプルなトップスを合わせるだけでおしゃれな雰囲気になりそう。いつもより気合いを入れたい、ホリデーシーズンのお出かけにも活躍しそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@marino12131様、

@miu___wear様、

@aiii__13k様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i