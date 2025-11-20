GIZMARTってナニ？ ｢欲しい｣が集まる“ひと足先のテックステーション・スーパーマーケット”
これは思いつきですけど、GIZMARTって書かれた1mくらいのパネルがあるとおもしろいかも。
ギズモードはすでに「ギズ屋台」というECサイトを運営しています。オリジナルのアパレルやガジェットなど、いかにもギズらしいセレクトでお待ちしておりますよ。
…ですが、このたびおもしろいモノが集まる特別な場所を用意しました。
その名も「GIZMART（ギズマート）」。キャッチコピーは、｢欲しい｣が集まる“ひと足先のテックステーション・スーパーマーケット”です！
GIZMARTって何？
GIZMARTはギズモードの特集ページで展開していきます。GIZMARTではギズ屋台やCoSTORYで展開されている商品を扱うほか、クラウドファンディングなども手掛けていく予定です。
テックに詳しい編集部員が、責任を持って「視」てます
GIZMARTの大きな特徴が、ギズモード編集部員が自分たちで商品を選定している点。編集部員たちの「これおもしろそうじゃない？」といった好奇心を、そのまま皆さんにお届けすることができるんです。
そこで今回は、ギズモードの編集長代理をつとめている金本さんを、GIZMART店長に抜擢。
金本太郎：ギズモードの編集長代理。ギズモード内では「ガジェットコーディネーター」として数多くのテクノロジー・ガジェットを紹介。専門家としての知見でユーザーが最も知りたい情報をわかりやすく伝えることを得意としている一方で、独自の視点から製品の強みを活かした新たな活用法などを提案。
金本店長が、PCからスマホ、キーボード、さらにはニッチな便利ガジェットまで、あらゆる分野を統括します。ギズモードのYouTubeでは、ノートPCやトラックボールマウスについてよく解説していますね。
もちろん、編集部員による商品選定も発信していきますよ。オーディオが好きな人、アパレルなどのファッションが好きな人など、編集部員の個性も千差万別。ギズらしいセレクトをお楽しみに！
ギズモード初のクラファンも進行中
GIZMARTではクラウドファンディングも予定していると述べましたが、その第一弾としてキークロンとコラボした独自のデバイスを現在開発中です。
こちらの「Nape Pro」は、編集部員の網藤が個人開発していたキーボードが発端となっています。記事執筆時点も鋭意制作中で、発案者の網藤はキークロン社のある中国・深圳まで行ってきたとか。すご！
「Nape Pro」はGIZMARTでももちろん販売予定なので、完成を楽しみにしていてくださいね。
GIZMARTで、ワクワクとイノベーションをご体験あれ
まだまだ始まったばかりのGIZMARTですが、商品は今後さらに充実していく予定です。日本初上陸の製品やオリジナルのアパレルなど、ワクワクする商品をお届けできればと思います。
ひと足先のテックステーション、GIZMART。「そんなガジェットあったのか！」な驚きを、ギズモードと一緒に楽しんでいきましょう！
GIZMART