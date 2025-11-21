「プチシリーズ」の製造工程を学べる！ブルボン「カンドゥー大日」パビリオン出展
株式会社ブルボンは、イオンモール キッズドリーム合同会社が運営する屋内型仕事体験テーマパーク「カンドゥー大日」への出展を発表しました。
開業予定日は2025年12月20日（土）です。
同社の人気商品である「プチシリーズ」の製造工程を学び、オリジナル商品を考案できる新たなアクティビティが登場します。
開業予定日：2025年12月20日（土）
出展場所：カンドゥー大日（イオンモール大日 イオン棟3階）
株式会社ブルボンが、2025年冬に大阪府守口市に誕生する「カンドゥー大日」にパビリオンを出展します。
「カンドゥー」は、親子で楽しめる仕事体験テーマパークとして人気の施設です。
今回の出展では、子供たちが楽しみながら「モノづくり」の仕組みや働く喜びを学べるコンテンツが用意されています。
「プチシリーズ」のお仕事体験アクティビティ
パビリオン内では、ブルボンの成り立ちや、ロングセラー商品「プチシリーズ」がどのように生産されているかを映像で学ぶことができます。
単に見るだけでなく、オリジナル商品の考案体験も実施されます。
商品がどのようにお客様の手元に届くのかという一連の過程を、アクティビティを通して体験可能です。
食の提供にとどまらず、子供たちの未来に向けた情操を育む場となることが期待されています。
「カンドゥー大日」施設概要
施設名：カンドゥー大日（Kandu Dainichi）
所在地：大阪府守口市大日東町1-18 イオンモール大日 イオン棟3階
アクセス：Osaka Metro谷町線・大阪モノレール「大日駅」すぐ
「カンドゥー大日」は、幕張、新利府に続く拠点としてオープンします。
警察官やモデルなど30種類以上の仕事にチャレンジでき、仕事体験を通じて疑似通貨「カッチン」が得られるなど、社会の仕組みをリアルに感じられるのが魅力です。
2025年の冬、自分だけのアイデアが詰まった「プチシリーズ」体験を通じ、ものづくりのワクワクを感じてみてはいかがでしょうか。
