華やかなローズ香る弾力泡！ハーバー研究所『スクワフェイシャルフォーム(ローズ)』

ハーバー研究所から、定番人気の洗顔フォームに華やかな香りをプラスした限定アイテムが登場します。

2026年1月20日より、ダマスクローズの精油を配合した『スクワフェイシャルフォーム(ローズ)』が数量限定で発売されます。

冬の乾燥した肌をいたわる弾力泡と、優雅な香りに包まれる至福の洗顔タイムを紹介します。

ハーバー研究所『スクワフェイシャルフォーム(ローズ)』

発売日：2026年1月20日（火）

価格：1,980円（税込）

販売場所：通信販売、全国のショップハーバー

ハーバーの『スクワフェイシャルフォーム』は、ホイップクリームのような濃密な泡立ちと、洗い上がりのしっとり感で愛され続けるロングセラー商品です。

今回発売される限定モデルは、その優れた機能性はそのままに、天然のローズ精油を贅沢に配合しています。

肌の汚れをすっきり落としながら、心地よい香りで心まで満たされる、大人のための洗顔フォームです。

希少な「香りの女王」ダマスクローズ精油を使用

最大の特徴は、「香りの女王」とも称されるダマスクローズから抽出した希少な精油「ダマスクバラ花油」を使用している点です。

人工的な香料ではなく天然精油ならではの、華やかでエレガントな香りがほのかに漂います。

毎日の洗顔が単なる汚れ落としの作業ではなく、リラックスできる優雅なスキンケアタイムへと変わります。

うるおい成分配合の弾力泡で「摩擦レス」洗顔

肌への優しさを追求するハーバーならではの処方も健在です。

誰でも簡単に作れるクリーミィで弾力のある泡がクッションとなり、肌をこすらずに毛穴の奥の汚れまでしっかり吸着します。

さらに、天然保湿因子（NMF）を豊富に含むシルクやスクワランといった保湿成分を配合しているため、洗い上がりはつっぱらず、しっとりとすべすべな感触に仕上がります。

乾燥でバリア機能が乱れがちな冬から春の肌にも、負担をかけずに優しく寄り添います。

冷たい風に吹かれた一日の終わりには、ローズの香りに包まれる温かな洗顔で、肌も心も解きほぐしてみてはいかがさてしょうか。

数量限定での販売となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

華やかなローズ香る弾力泡！ハーバー『スクワフェイシャルフォーム(ローズ)』の紹介でした。

