上質な大人のゴルフスタイルを提案するブランド「オノフ」を展開するグローブライドが、2025年11月20日より2つの特別な「ウインターキャンペーン」を開催しています。

英国の老舗メーカー製ニットアイテムが手に入る購入キャンペーンと、新規登録ですぐに使えるクーポンプレゼントが同時にスタートしました。

冬のゴルフライフを温かく彩る、期間限定の豪華な特典を紹介します。

ONOFF（オノフ）「WINTER CAMPAIGN」

開催期間：2025年11月20日（木）〜2026年1月20日（火）

対象店舗：CLUB ONOFF ONLINE SHOP、オノフ公式ショップ楽天市場店

グローブライドが展開する「オノフ」にて、これからの季節に嬉しいアイテムが揃うウインターキャンペーンが始まりました。

期間中は、購入金額に応じた「GIFT CAMPAIGN」と、新規会員登録による「ENTRY CAMPAIGN」の2つの企画が同時に展開されます。

特に注目なのは、それぞれのオンラインショップ限定で用意された、英国の伝統を感じさせる上質なニットギフトです。

CLUB ONOFF ONLINE SHOP限定「HILLTOP製マフラーセット」

対象店舗：CLUB ONOFF ONLINE SHOP

条件：1回の注文で対象商品を税込55,000円以上購入

特典数：先着24名

公式オンラインショップでは、英国ロンドンで創業した老舗ニットメーカー「HILLTOP（ヒルトップ）」製のマフラーを含む豪華セットが用意されています。

肌触りの良い高品質なラムウール素材を使用したマフラーは、冬のラウンドの行き帰りはもちろん、日常使いにも最適な上品な仕上がりです。

さらに、ONOFFオリジナルの2026年版カレンダーと、使い勝手の良いコットンバッグもセットになっています。

自分へのご褒美として、新しいクラブやウェアと共に手に入れたくなるプレミアムな内容です。

楽天市場店限定「James Charlotte製ニットキャップセット」

対象店舗：オノフ公式ショップ楽天市場店

条件：1回の注文で対象商品を税込55,000円以上購入

特典数：先着15名

楽天市場店では、イギリス北東部グリムズビーで伝統的なハンドフレームニットを作り続ける「James Charlotte（ジェームスシャルロット）」製のニットキャップがプレゼントされます。

機械編みにはないハンドフレームならではの温かみと風合いが、冬のコーディネートにアクセントを加えてくれます。

こちらもオリジナルカレンダーとコットンバッグがセットになった、楽天市場店だけの特別なギフトです。

新規登録でお得！ONOFF WINTER ENTRY CAMPAIGN

対象期間：2025年11月20日（木）〜2026年1月20日（火）

特典：2,000円分クーポン

期間中に「CLUB ONOFF」へ新規登録を行うと、すぐに使える2,000円分のクーポンがもらえるエントリーキャンペーンも開催中です。

これからゴルフを始める方や、オノフのアイテムを試してみたい方にとって、気軽に参加できる嬉しいチャンスとなっています。

伝統ある英国ニットの温もりと共に、冬の澄んだ空気の中で楽しむゴルフは格別の体験になるはずです。

お気に入りのアイテムを揃えて、心も体も温まる素敵な冬のゴルフライフをスタートさせてみてはいかがでしょうか。

英国老舗ニットの豪華ギフト！ONOFF（オノフ）「WINTER CAMPAIGN」の紹介でした。

