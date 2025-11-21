名古屋めしも実質2割引！名古屋駅新幹線地下街エスカ「20％還元祭」

「名古屋駅新幹線地下街エスカ」にて、2025年11月28日（金）から12月1日（月）までの4日間、利用金額の20％分がお買物券として戻ってくる「20％還元祭」が開催されます。

新幹線改札からすぐという立地で、ひつまぶしや味噌カツなどの「名古屋めし」を楽しみながら、実質2割引で食事や買い物ができる、出張者や観光客、地元の方にとっても見逃せない4日間です。

名古屋駅新幹線地下街エスカ「20％還元祭」

開催期間：2025年11月28日（金）〜12月1日（月）

還元内容：税込2,000円以上（レシート合算可）の利用で20%分のお買物券を還元

還元総額：1,000万円（なくなり次第終了）

引換場所：エスカセンタープラザ（10:00〜21:00）

名古屋駅西口（太閤通口）直結の地下街「エスカ」は、1971年の創業以来、新幹線利用者や地元の人々に親しまれてきました。今回のキャンペーンでは、物価高の中で少しでもお得に楽しんでもらおうと、総額1,000万円分の還元が実施されます。

期間中、対象店舗での利用レシート（合算OK）が税込2,000円に達するごとに、20％相当（1,000円につき200円分）の「エスカお買物券」がプレゼントされます。ファッションや雑貨だけでなく、飲食店やお土産店も対象となるため、食事や帰省土産の購入にも最適です。

「その日から使える」＆「レシート合算OK」が最大の魅力

このイベントの最大のメリットは、還元されたお買物券が「その日から使える」点と、複数店舗の「レシート合算が可能」な点です。

例えば、「矢場とん」や「山本屋本店」、「ひつまぶし 稲生」などで2,000円以上のランチを楽しめば、その場で400円分のお買物券を受け取ることができます。その券を使って、食後の「コメダ珈琲店」でお茶をしたり、「天むす千寿」や「風来坊」でお土産を追加購入したりと、賢く活用できます。

【ここがポイント！】

・有効期限が長い：今回発行されるお買物券は、2026年2月28日まで利用可能です。当日使い切れなくても、次回の出張や買い物の際に利用できます。

・朝活も対象：一部の喫茶店は朝7時から営業しており、名古屋名物「モーニング」の利用分もレシート合算の対象となります。

還元予算の上限に達し次第終了となるため、期間中は早めの来店がおすすめです。

名古屋の玄関口でお得にグルメとショッピングを楽しめる、エスカ「20％還元祭」の紹介でした。

