片山さつき財務大臣が２０日、Ｘ（ツイッター）に投稿。「今季初の、自民党税制調査会総会にて、財務大臣としてご挨拶！」として、自民会合のメインテーブル中央で挨拶している写真をアップした。

変わらず応援・激励・期待のコメントが投稿される一方で、風向きが変わり、円安に関するコメントも相次ぐ異例展開に。

「それより円安・物価高をなんとかしてください」「異次元の円安継続 日本を滅ぼす気ですか？」「入閣した途端、円安誘導に加担して１か月で１０円の円安を許容」「大臣になった途端に円安誘導と円安放置ですか」「この演説は円安をさらに促すことを意図したものか」「自分の発言で招いた円安」「円安進んだから、明日早朝にでも介入お願いします」「円安放置凄いです」「どうすんの？この円安」「ドル円のチャート見て下さい！」「円安を止めろ！」と求める投稿が相次いだ。

１９日、日銀・植田和男総裁と会談後、片山財務相が「為替について具体的な話はなかった」と述べ、円安けん制がなかったことで、為替介入の実施観測が後退し円安加速に影響したとの指摘も挙がっている。