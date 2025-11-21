【BANDAI SPIRITS：2025年12月発売スケジュール】 11月20日 公開

「HG 1/144 白いガンダム」12月6日発売予定

BANDAI SPIRITSは、2025年12月に発売するプラモデル商品のスケジュールを公開した。

本スケジュールによると、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」のガンプラ「HG 1/144 白いガンダム」と「HG 1/144 シャア専用ザク(GQ)」は12月6日、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント」のガンプラ「HG 1/144 ガンダムザガン」も12月6日に発売を予定している。

また美少女プラモ「30MS」より「30MS SIS-K00 ミコルル[カラーB]」や「30MS オプションパーツセット22(ターボコスチュームα)[カラーB]」は12月20日、「30MM」より「30MM ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A」は12月13日、「スパロボOG」のプラモデル「HG ヒュッケバイン(PTX-08R)」は12月20日の発売予定となっている。

「HG 1/144 シャア専用ザク(GQ)」12月6日発売予定

「HG 1/144 ガンダムザガン」12月6日発売予定

「30MS SIS-K00 ミコルル[カラーB]」12月20日発売予定

「30MS オプションパーツセット22(ターボコスチュームα)[カラーB]」12月20日発売予定

「30MM ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A」12月13日発売予定

「HG ヒュッケバイン(PTX-08R)」12月20日発売予定

(C)創通・サンライズ

(C)BANDAI SPIRITS 2023

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

(C)BANDAI SPIRITS 2019

(C)SRWOG PROJECT