【Amazon ブラックフライデー 2025】 先行セール：11月21日0時～11月23日23時59分 開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分

「VIVE Focus Vision」と「VIVEフェイシャルトラッカー」のセット

Amazonにて開催されている「Amazon ブラックフライデー 2025」先行セールの対象商品にHTCのVRヘッドセット「VIVE Focus Vision」が追加された。

本セールでは、ベースステーション不要で、フルボディトラッカー対応のハイブリッドスタンドアロンPC VRヘッドセット「VIVE Focus Vision」と、唇や頬など顔の下半分の38種類の部位をモノカメラでトラッキングできるリップトラッカーデバイス「VIVEフェイシャルトラッカー」のセットがお買い得になっている。

また、VIVEシステム用位置トラッキングデバイス「VIVE トラッカー 3.0」やSteamVR2.0に対応したベースステーション「VIVE SteamVR Base Station 2.0」、そして「VIVEトラッカー Ultimate 3台とUSBワイヤレスドングル 1台」+「VIVE トラッカー(Ultimate)用ストラップ」のセットもセールの対象となっている。セール開催期間は12月2日まで。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【HTC VRヘッドセット アクセサリー トラッカー＋ストラップ】【HTC VRヘッドセットアクセサリー VIVE トラッカー 3.0】