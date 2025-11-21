６月３日に８９歳で死去した長嶋茂雄さんの「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が２１日、東京ドームで開催される。概要は以下の通り。

【関係者の部】

▽時間 午前１０時３０分開式。案内状が必要。

▽参列者 Ｖ９時代のチームメート、球界、政界、経済界、メディア界、スポーツ界、交友関係・芸能界など２５００〜３０００人を想定。

▽展示 長嶋さんの背番号３のユニホーム、立大時代に東京六大学リーグで当時のリーグ最多記録となる通算８号本塁打を打ったバット。セ・リーグ新人王のトロフィー。阪神との天覧試合で村山実からサヨナラ本塁打を放ったバット。Ｖ９時代や２度の巨人監督時代、アテネ五輪代表監督時の記念品。巨人時代のまな弟子・松井秀喜さんと一緒に受賞した国民栄誉賞の盾など。

▽弔辞 王貞治氏、松井秀喜氏、北大路欣也氏がお別れの言葉を述べる。

▽内容 親交が深かった関係者による献花や、長嶋さんの偉大な功績を振り返る特別映像の上映を予定。

▽ファン 事前応募による「２階席入場券」を持つ６０００〜７０００人は２階席で観覧できる。

▽中継 日テレジータスとジャイアンツＴＶで、午前１０時半から。

【一般の部】

▽時間 午後３時開場、午後７時受け付け終了。事前申し込み不要、入場無料で、車いすやベビーカー利用者も含め誰でも参列でき祭壇の前でお別れする。

▽入場口 東京ドームの２１、２２番ゲート。

▽服装 平服を推奨。ユニホームの着用も差し支えない。ハイヒール等とがった靴でのグラウンド内立ち入りはお断りする。

▽お供え 献花はできないが、会場で配布するカードにメッセージを記入してお供えできる。ご供物、ご供花、ご香典は辞退する。