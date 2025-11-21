「第６７回 輝く！日本レコード大賞」の優秀作品賞、新人賞などの審査会が２０日に行われ、TBSから各賞が発表された。優秀作品賞１０作は、Mrs.GREEN APPLEの「ダーリン」、アイナ・ジ・エンドの「革命道中-On The Way」などが選ばれた。

一昨年は「ケセラセラ」、昨年は「ライラック」で大賞を受賞したミセスは１月に発売した「ダーリン」で、２００８〜１０年のEXILE以来の３連覇を狙う。今年はデビュー１０周年で、来年からは「フェーズ（phase）＝段階）３」に入ることを宣言している。「フェーズ２」の締めくくりを偉業達成で飾るか注目される。

他にはアニメ「ダンダダン」のオープニングテーマとなりヒット中の「革命道中」、幾田リラがソロ曲「恋風」で選出。ＳＮＳを中心に流行したCANDY TUNEの「倍倍FIGHT!!」や、M!LKの「いいじゃん」も選ばれた。

新人賞はＮＨＫ紅白歌合戦の初出場も決まった７人組ガールズグループ「HANA」、「かわいいだけじゃだめですか？」がヒットした８人組アイドルグループ「CUTIE STREET」ら４組が選ばれた。

１２月３０日に優秀作品賞１０曲から日本レコード大賞が、新人賞４組から最優秀新人賞が選ばれる。この模様は同日午後５時３０分からＴＢＳ系で放送される。

【優秀作品賞】

Almond Chocolate（ILLIT）

イイじゃん（M!LK）

かがみ（FRUITS ZIPPER）

革命道中-On The Way（アイナ・ジ・エンド）

恋風（幾田りら）

ダーリン（Mrs. GREEN APPLE）

倍倍FIGHT!（CANDY TUNE）

Fun! Fun! Fun!（新浜レオン）

二人だけの秘密（純烈）

夢中（BE:FIRST）

【新人賞】

CUTIE STREET

SHOW-WA&MATSURI

HANA

BOYNEXTDOOR

【最優秀歌唱賞】山内惠介

【作曲賞】工藤大輝・花村想太（Da-iCE「ノンフィクションズ」）

【作詩賞】指原莉乃（=LOVE「とくベチュ、して」）

【編曲賞】佐藤和豊（市川由紀乃「朧」、丘みどり「夜香蘭」）

【特別賞】映画「国宝」、細川たかし、松田聖子、矢沢永吉

【特別国際音楽賞】Ado、&TEAM

【企画賞】「Oh my pumpkin!」AKB48、「THE SHOW MAN」Rockon Social Club、「Same numbers」乃木坂46、「SONGS」&「HEARTS」歌心りえ、「TUBE×」TUBE、「三木たかし ソングブック」三木たかし

【日本作曲家協会選奨】天童よしみ

【日本作曲家協会名曲顕彰】「舟唄」（歌手：八代亜紀 作曲：浜圭介 作詩：阿久悠）

【特別功労賞】アイ・ジョージ、いしだあゆみ、上條恒彦、川村栄二、草野浩二、西尾芳彦、橋幸夫、三浦洸一