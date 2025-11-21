IAEA＝国際原子力機関の理事会で、アメリカとヨーロッパの主要3か国が提出した、イランの核活動についてIAEAへの「迅速な協力」を求める決議が採択されました。イラン側はこれに強く反発し、IAEAとの協力打ち切りを通告しました。

IAEAの理事会で20日、アメリカとイギリス、フランス、ドイツが提出したイランに核活動に関するIAEAへの「迅速な協力」を求める決議が採択されました。

イランとIAEAは9月、核査察再開などの協力関係を続けることで合意していましたが、イランメディアはイランがIAEAとの協力関係を終了する書簡を送付したと伝えています。

決議は、イラン国内にある高濃縮ウランの備蓄について5か月以上も検証が行われていない状況に深刻な懸念を示し、IAEAへの情報提供と査察の受け入れを求めています。

採決は過半数で可決され、賛成19、反対3、棄権12でした。反対したのはロシア、中国、ニジェールの3か国で、理事会の出席者からは「アメリカが6月にイランの核関連施設への攻撃に参加したことが、棄権の多さにつながった可能性がある」との声が上がっています。

決議では、イランがウランを備蓄している場所や量、濃縮度、さらに遠心分離機の在庫状況などを、IAEAが四半期ごとに理事会へ詳しく報告するよう求めています。

一方、イランは、イスラエルとアメリカが6月に爆撃した核関連施設への査察官の立ち入りを依然認めておらず、IAEAが求める情報の提出も大幅に遅れています。

イラン側は「決議の採択は協力関係に悪影響を及ぼす」と警告していましたが、協力協定の終了に踏み切ったことで、今後の検証作業への影響が懸念されています。