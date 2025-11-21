『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）が、12月30日17時30分より4時間半にわたり生放送されることが決定。あわせて各賞の受賞者と楽曲が発表された。

このたび、2025年の日本レコード大賞候補となる優秀作品賞、最優秀新人賞候補となる新人賞など、各賞の受賞者と楽曲が決定。なお、今後も司会者及び放送内容や企画、コーナーなどを続々と発表する予定とのことだ。

■各賞受賞者／楽曲【優秀作品賞】（※曲名50音順）「Almond Chocolate」ILLIT「イイじゃん」M!LK「かがみ」FRUITS ZIPPER「革命道中 - On The Way」アイナ・ジ・エンド「恋風」幾田りら「ダーリン」Mrs. GREEN APPLE「倍倍FIGHT!」CANDY TUNE「Fun! Fun! Fun!」新浜レオン「二人だけの秘密」純烈「夢中」BE:FIRST

【新人賞】（※50音順）CUTIE STREETSHOW-WA & MATSURIHANABOYNEXTDOOR

【特別アルバム賞】「Prema」藤井 風

【特別国際音楽賞】Ado&TEAM

【特別賞】（※50音順）映画『国宝』細川たかし松田聖子矢沢永吉

【最優秀歌唱賞】山内惠介

【作曲賞・作詩賞・編曲賞】作曲賞 工藤大輝・花村想太（「ノンフィクションズ」Da-iCE）作詩賞 指原莉乃（「とくべチュ、して」＝LOVE）編曲賞 佐藤和豊（「朧」市川由紀乃 「夜香蘭」丘みどり）

【企画賞】（※作品名50音順）作品：「Oh my pumpkin!」 アーティスト：AKB48作品：「THE SHOW MAN」 アーティスト：Rockon Social Club作品：「Same numbers」 アーティスト：乃木坂46作品：「SONGS」＆「HEARTS」 アーティスト：歌心りえ作品：「TUBE×」 アーティスト：TUBE作品：「三木たかし ソングブック」 アーティスト：三木たかし

【日本作曲家協会選奨】天童よしみ

【日本作曲家協会名曲顕彰】「舟唄」歌手：八代亜紀 作曲：浜圭介 作詩：阿久悠

【特別功労賞】（※50音順）アイ・ジョージいしだあゆみ上條恒彦川村栄二草野浩二西尾芳彦橋幸夫三浦洸一

（文=リアルサウンド編集部）