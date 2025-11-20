清掃員「缶ゴミなのに、この重さは何！？」お祭りで捨てられていた【衝撃のゴミ】その中身は！？
近所のお祭りに合わせて、駐車場に出店を出す大型スーパー。人がたくさん来るとゴミも大量で...…。そこで清掃員として働く筆者の友人の体験談です。
お祭りの日のゴミ対策
お祭りの時にたくさんのゴミが出るのは仕方ないことですが、せめて捨てる時に、片付けている人がいることを思い出してほしいもの。マナーを守ることで皆が気持ちよくお祭りを楽しめるよう、一人一人が意識してくれるといいですね。
【体験者：60代・女性パート、回答時期：2025年9月】
※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。
Illustrator：佐田 静
FTNコラムニスト：Yuki Unagi
フリーペーパーの編集として約10年活躍。出産を機に退職した後、子どもの手が離れたのをきっかけに、在宅webライターとして活動をスタート。自分自身の体験や友人知人へのインタビューを行い、大人の女性向けサイトを中心に、得意とする家族関係のコラムを執筆している。