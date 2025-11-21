第67回日本レコード大賞（主催日本作曲家協会）の各賞が20日、発表された。10作の優秀作品賞の中から大賞が、4組の新人賞の中から最優秀新人賞が12月30日の最終審査会で選出される。

優秀作品賞にはCANDY TUNEの「倍倍FIGHT！」やFRUITS ZIPPERの「かがみ」など、ポップカルチャーをけん引する人気グループの曲が選ばれた。新人賞には「かわいいだけじゃだめですか？」がヒットしたCUTIE STREETが選出された。この3組は全て同じ芸能事務所「アソビシステム」の女性アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」に所属しており、同プロジェクトの勢いを示す形になった。

過去には2019年に、秋元康氏がプロデュースを手掛けるAKB48、乃木坂46、欅坂46、日向坂46の曲がそろって優秀作品賞に選ばれたことがある。

「ダーリン」が優秀作品賞に選ばれたMrs. GREEN APPLEは浜崎あゆみ（01〜03年）、EXILE（08〜10年）に続く3組目の3連覇が懸かる。

また、作詞賞はアイドルグループ、＝LOVE（イコールラブ）の「とくべチュ、して」を作詞したタレント・指原莉乃が選ばれた。指原は同グループのプロデュースを手掛け、17年のデビューシングル「＝LOVE」から作詞を担当している。

特別賞には細川たかし、松田聖子、矢沢永吉とともに大ヒット中の映画「国宝」が選出された。

授賞式は12月30日、TBSで放送される。大賞は番組のフィナーレで発表される。

発表された各賞は以下の通り。（敬称略）

【優秀作品賞】（曲名50音順）

Almond Chocolate（ILLIT）

イイじゃん（M!LK）

かがみ（FRUITS ZIPPER）

革命道中 - On The Way（アイナ・ジ・エンド）

恋風（幾田りら）

ダーリン（Mrs. GREEN APPLE）

倍倍FIGHT!（CANDY TUNE）

Fun! Fun! Fun!（新浜レオン）

二人だけの秘密（純烈）

夢中（BE:FIRST）

【新人賞】

CUTIE STREET、SHOW-WA & MATSURI、HANA、BOYNEXTDOOR

【特別アルバム賞】

「Prema」藤井風

【特別国際音楽賞】

Ado、&TEAM

【特別賞】

映画「国宝」、細川たかし、松田聖子、矢沢永吉

【最優秀歌唱賞】

山内惠介

【作曲賞】

工藤大輝・花村想太（「ノンフィクションズ」Da-iCE）

【作詞賞】

指原莉乃（「とくべチュ、して」＝LOVE）

【編曲賞】

佐藤和豊（「朧」市川由紀乃 「夜香蘭」丘みどり）

【企画賞】

「Oh my pumpkin!」AKB48、「THE SHOW MAN」Rockon Social Club、「Same numbers」乃木坂46、「SONGS」＆「HEARTS」歌心りえ、「TUBE×」TUBE、「三木たかし ソングブック」三木たかし

【日本作曲家協会選奨】

天童よしみ

【日本作曲家協会名曲顕彰】

「舟唄」歌手：八代亜紀 作曲：浜圭介 作詩：阿久悠

【特別功労賞】

アイ・ジョージ、いしだあゆみ、上條恒彦、川村栄二、草野浩二、西尾芳彦、橋幸夫、三浦洸一