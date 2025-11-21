¡Ú¥ì¥³Âç¡ÛÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ10ºîÉÊ¤¬È¯É½¡¡¥ß¥»¥¹¤Ï¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ç¥Ð¥ó¥É½é£³Ï¢ÇÆ¤Ê¤ë¤«
¡¡Âè£¶£·²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ê¼çºÅ¡¦ÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ¤Ê¤É¡Ë¤Î¿³ºº²ñ¤¬£²£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ£±£°ºîÉÊ¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡££Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ð¥ó¥É½é¤Î£³Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤Î¤«¤«¤ë¥ì¥³Âç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ß¥»¥¹¤Ï£±·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ç£³Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÏºòÇ¯£±£²·î£²£µÆü¤Ë£Î£È£ËÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö£Í£ò£ó¡¥¡¡£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡¡£±£¸º×¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡¦¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢£±·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬£²²¯£µ£°£°£°Ëü²ó¤òÆÍÇË¡£º£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤Ï£±°Ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂÐ¹³ÇÏÉ®Æ¬¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º£Ç¯¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½é½Ð¾ì¤¹¤ë£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¤Î¡ÖÇÜÇÜ£Æ£É£Ç£È£Ô¡ª¡×¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤âÉý¹¤¯Ê¹¤«¤ì¡¢£Ô£é£ë£Ô£ï£ëÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï£³£¸²¯²ó¤È·å°ã¤¤¤Î¿ô»ú¤ò¤Ï¤¸¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ë¤Ï£Â£Å¡§£Æ£É£Ò£Ó£Ô¤Î¡ÖÌ´Ãæ¡×¤ä¡¢¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë²Î»ì¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿£Í¡ª£Ì£Ë¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢Âç¾Þ¤òÁè¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¿Í¾Þ¤Ï£´ÁÈ¤¬¼õ¾Þ¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö£Î£ï¡¡£Î£ï¡¡£Ç£é£ò£ì£ó¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëHANA¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡×¤òÂç¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿£Ã£Õ£Ô£É£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¡£´Ú¹ñ¤Î£¶¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î£Â£Ï£Ù£Î£Å£Ø£Ô£Ä£Ï£Ï£Ò¡£½©¸µ¹¯»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥Ý¥Ã¥×¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î£Ó£È£Ï¡½£×£Á¡õ£Í£Á£Ô£Ó£Õ£Ò£É¡£¤³¤ÎÃæ¤«¤éºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Âç¾Þ¤ÈºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ï¡¢£±£²·î£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡ÖÂè£¶£·²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡Ê¸á¸å£µ»þ£³£°Ê¬¡Ë¤Ç·èÄê¤¹¤ë¡£
¡ÚÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡Û
£É£Ì£Ì£É£Ô¡Ö£Á£ì£í£ï£î£ä¡¡£Ã£è£ï£ã£ï£ì£á£ô£å¡×
£Í¡ª£Ì£Ë¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×
£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡Ö¤«¤¬¤ß¡×
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡½£Ï£î¡¡£Ô£è£å¡¡£×£á£ù¡×
´öÅÄ¤ê¤é¡ÖÎøÉ÷¡×
£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×
£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡ÖÇÜÇÜ£Æ£É£Ç£È£Ô¡ª¡×
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ö£Æ£õ£î¡ª£Æ£õ£î¡ª£Æ£õ£î¡ª¡×
½ãÎõ¡ÖÆó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡×
£Â£Å¡§£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡ÖÌ´Ãæ¡×
¡Ú¿·¿Í¾Þ¡Û
£Ã£Õ£Ô£É£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô
£Ó£È£Ï£×¡½£×£Á¡õ£Í£Á£Ô£Ó£Õ£Ò£É
£È£Á£Î£Á
£Â£Ï£Ù£Î£Å£Ø£Ô£Ä£Ï£Ï£Ò
¡ÚºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¡Û
»³ÆâØª²ð