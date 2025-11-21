　21日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比190円高の5万110円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9823.94円に対しては286.06円高。出来高は7509枚となっている。

　TOPIX先物期近は3323.5ポイントと前日比11ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.93ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50110　　　　　+190　　　　7509
日経225mini 　　　　　　 50110　　　　　+190　　　151964
TOPIX先物 　　　　　　　3323.5　　　　　 +11　　　　9531
JPX日経400先物　　　　　 29960　　　　　 +45　　　　 485
グロース指数先物　　　　　 679　　　　　　+4　　　　 444
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース