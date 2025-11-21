日経225先物：21日0時＝190円高、5万110円
21日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比190円高の5万110円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9823.94円に対しては286.06円高。出来高は7509枚となっている。
TOPIX先物期近は3323.5ポイントと前日比11ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.93ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50110 +190 7509
日経225mini 50110 +190 151964
TOPIX先物 3323.5 +11 9531
JPX日経400先物 29960 +45 485
グロース指数先物 679 +4 444
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3323.5ポイントと前日比11ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.93ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50110 +190 7509
日経225mini 50110 +190 151964
TOPIX先物 3323.5 +11 9531
JPX日経400先物 29960 +45 485
グロース指数先物 679 +4 444
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース