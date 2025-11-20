Recovery International（9214、東証グロース市場、リカバリーインターナショナル）。看護師やリハビリ職の訪問看護サービスを展開している。

全国に看護師は150万人以上いる。対して訪問看護師は15万人程度とされる。が、ニーズの多さはリカバリーインターナショナルの収益動向に反映されている。

2022年2月上場。初決算の22年12月期からの決算は、こんな状況。「23.4％増収、6.2％営業増益」-「15.9％増収、2.8％減益」-「27.3％増収、20.3％増益」。そして今25年12月期も「24.0％増収（25億3200万円）、11.4％増益（2億100万円）」計画。第2四半期実績は「12億2700万円、6200万円」。

また目下の（派遣）拠点数は38カ所。リカバリーインターナショナルでは「都内を中心に新規の拠点を、25年の6から、26年8、27年10へ拡大」としている。やはりニーズの高さを示している。

柴田旬也社長は、設立の背景をこう話している。「医療従業者の“いきいきと働く”姿を目の当たりにしたい、と思い続けていた。そんな折り、2016年に看護師で創業者の大河原峻（現取締役）と出会い意気投合した。大河原と詰め、私が経営を大河原が現場を担うことで再スタートした」。

訪問看護。決して容易ではない。我々が医療現場=病院で見聞きする日頃の看護師とは、的外れと指摘されれば陳謝するが、医師のヘルプ役を上回る。

「病気や障害の状態/血圧・体温・脈拍等をチェックし異常の早期発見を担う」/「在宅療養の世話、身体の青拭・入浴介護・食事や排泄などの介助・指導」「医師の処方箋に基づいた服薬指導・残薬確認」「医師の指示による医療措置（点滴・カテーテル管理・各種注射）を行う」・・・在宅看護を希望する患者には「ガンの末期や終末期を自宅で過ごせるような支援“ターミナルケア”」を求める向きも含まれる。

かかりつけ医やケアマネージャーを介しての職務ということになるが、その背負う職務・責任は重い。病院勤務の看護師に比べ「夜勤がない」分、給与は低いとされる。が「オンコール」や「非常時看護」もある。どうなのか。問い合わせたが、現時点でリカバリーインターナショナルからの返事はない。是非、知りたい。

リカバリーインターナショナルの本稿作成時の株価は1400円台前半水準。年初来安値1100円（4月7日）から1700円（9月12日）まで買い直され、押し目・揉み合い段階。さて・・・