¡¡1968Ç¯¤«¤éÌ¡²è»¨»ï¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢º£¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢·à²è¡Ø¥´¥ë¥´13¡Ù½é¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥½¥Õ¥È²½¤µ¤ì2026Ç¯£²·î27Æü¤ËBlu-ray¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ç®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡È¸¸¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î½êºß¤¬Ä¹¤é¤¯ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿1971Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥¢¥Ë¥á²½Âè1ºîÌÜ¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤¬50Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò±Û¤¨¤Æ2023Ç¯¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÁ´40ÏÃ¡Ê130¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ë¤¬´°Á´¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉÝ¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ø¥´¥ë¥´13¡Ù¥«¥é¡¼¥¤¥é¥¹¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¡¢¡ÖºÇ¤âÈ¯¹Ô´¬¿ô¤¬Â¿¤¤Ã±°ìÌ¡²è¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢50Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë·à²è¤Î¥¢¥Ë¥á²½½é´üºî¡£·à²è¤Ë¼êºî¶È¤Ç¿§ºÌ¤ò»Ü¤·¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¡È¥¹¥Á¡¼¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡É ¤È¤¤¤¦¼êË¡¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¸¶ºî·à²è¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÃé¼Â¤ËÉ½¸½¡£¸¶ºî¼Ô¤µ¤¤¤È¤¦¤µ¤ó¤ÎÇ®°Õ¤ò´¶¤¸¤ë½é´üºî¤Ç¡¢ÅìÀ¾ÎäÀï²¼¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¶°ìÎ®¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¡¦¥´¥ë¥´13¤Î¸¶ÅÀ¤òÉÁ¤¯¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿·æºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏFM¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖJET STREAM¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¾ëÃ£Ìé¤µ¤ó¡¢²»³Ú¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¼·¿Í¤Î·º»ö¡×¤ä¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿»³²¼µ£Íº¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·ºîÉÊ¤òºÌ¤Ã¤¿¡£
¡¡Blu-ray¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇòÌë¤Ï°¦¤Î¤¦¤á¤¡×¡ÖÁÀ·â¤ÎGT¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¸ì¤êÁð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¾ºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¼ýÏ¿¡£ÉõÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢²òÀâ½ñ¤¬ÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¢¨À¼¤Î½Ð±é
¿·ÅÄ¾»¸¼¡¢±«¿¹²í»Ê¡¢¹Óº½¤æ¤¡¢´ÎÉÕ·óÂÀ¡¢ÃæÅÄ¹ÀÆó¡¢µÜÆâ¹¬Ê¿¡¢Î©ÊÉÏÂÌé(¤¿¤Æ¤«¤ÙÏÂÌé)¡¢ÆÁ´Ý´°¡¢¾ë»³·ø¡¢²ÃÆ£½¤(²ÃÆ£¼£)¡¢Åè½Ó²ð ¤Û¤«
¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡§¾ëÃ£Ìé
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¡¢¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÏ¢ºÜ¡§¾®³Ø´Û¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÀÆÆ£Ë¡¢²ÏÅç¼£Ç·
±é½Ð¡§ÏÂÅÄ²Å·±¡¢¹ÓÂôË®É×¡¢±óÅÄ´²¾¼¡¢ÅÏÊÕ½Ó°ì¡¢¾®ÎÓÆ×Â¿
¥·¥Ê¥ê¥ª¡§±©¼Æ½¨É§
ºî²è¶¨ÎÏ¡§ÎëÌÚ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
²»³Ú¡§»³²¼µ£Íº
À©ºî¡§TBS±Ç²è¼Ò
