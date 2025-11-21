山下智久、1年半ぶりの新曲｢The Artist｣が配信リリース 山下自身が作詞を担当「心に残ったその感情や記憶を音にした曲」
来年、芸能生活30周年を迎える歌手・俳優の山下智久の1年半ぶりとなるシングル｢The Artist｣が21日、配信リリースされた。
【写真あり】ビシッとスーツで…後輩との3ショットを公開
同作は本人がセルフプロデュースし、作詞も担当。「The Artist」というタイトルには、自分の中に彼女が残した消せない記憶をTATOOにたとえ、それを生み出した彼女はまるで自分にとってArtistのようだというメッセージが込められている。
また楽曲は、世界的な音楽プロデューサーPdoggが提供。BTSのデビュー曲「No More Dream」をはじめ、「DNA」「FAKE LOVE」「IDOL」「Boy With Luv (Feat. Halsey)」など数々の世界的なヒット曲を手がけてきたことで知られている。
■山下智久コメント
強い気持ちとか感覚ってタトゥーみたいに残って、その人を形作っていくんですよね。The Artist は、心に残ったその感情や記憶を音にした曲です。そんな詩〔ウタ〕を描いてみたいと思いました。
