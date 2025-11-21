『第67回　輝く！日本レコード大賞』各賞発表（C）TBS

　年末恒例の『第67回輝く！日本レコード大賞』各賞受賞者・作品が21日、発表された。優秀作品賞10作品の中から「日本レコード大賞」が、新人賞5組の中から「最優秀新人賞」が12月30日に開かれる授賞式で決定する。

「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」にはM!LKの「イイじゃん」や アイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way　」など10作品が選ばれ「最優秀新人賞」の候補となる「新人賞」には、CUTIE STREET、SHOW-WA & MATSURI、HANA、BOYNEXTDOORの4組が選出された。

　『第67回輝く！日本レコード大賞』は12月30日午後5時半〜10時まで4時間半にわたってTBSで生放送される。

■『第67回輝く！日本レコード大賞』各賞受賞者／作品

【優秀作品賞】（※曲名50音順）
「Almond Chocolate」ILLIT
「イイじゃん」M!LK
「かがみ」FRUITS ZIPPER
「革命道中 - On The Way」アイナ・ジ・エンド
「恋風」幾田りら
「ダーリン」Mrs. GREEN APPLE
「倍倍FIGHT!」CANDY TUNE
「Fun! Fun! Fun!」新浜レオン
「二人だけの秘密」純烈
「夢中」BE:FIRST

【新人賞】（※5０音順）
CUTIE STREET
SHOW-WA & MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR

【特別アルバム賞】
「Prema」藤井 風

【特別国際音楽賞】
Ado
&TEAM

【特別賞】（※5０音順）
映画「国宝」
細川たかし
松田聖子
矢沢永吉

【最優秀歌唱賞】
山内惠介

【作曲賞・作詩賞・編曲賞】
作曲賞　工藤大輝・花村想太（「ノンフィクションズ」Da-iCE）
作詩賞　指原莉乃（「とくべチュ、して」＝LOVE）
編曲賞　佐藤和豊（「朧」市川由紀乃　「夜香蘭」丘みどり）

【企画賞】（※作品名５０音順）
作品：「Oh my pumpkin!」　 アーティスト：AKB48
作品：「THE SHOW MAN」　 アーティスト：Rockon Social Club
作品：「Same numbers」　 アーティスト：乃木坂46
作品：「SONGS」＆「HEARTS」　 アーティスト：歌心りえ
作品：「TUBE×」　 アーティスト：TUBE
作品：「三木たかし ソングブック」　 アーティスト：三木たかし

【日本作曲家協会選奨】
天童よしみ

【日本作曲家協会名曲顕彰】
「舟唄」
歌手：八代亜紀　作曲：浜圭介　作詩：阿久悠

【特別功労賞】（※5０音順）
アイ・ジョージ
いしだあゆみ
上條恒彦
川村栄二
草野浩二
西尾芳彦
橋幸夫
三浦洸一