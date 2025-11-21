第67回日本レコード大賞（主催・日本作曲家協会など）の審査委員会が20日、都内で行われ、優秀作品賞など各賞が決定した。

ILLITの「Almond Chocolate」、M！LKの「イイじゃん」、FRUITS ZIPPERの「かがみ」、アイナ・ジ・エンドの「革命道中 − On The Way」、幾田りらの「恋風」、Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」、CANDY TUNEの「倍倍FIGHT！」、新浜レオンの「Fun！ Fun！ Fun！」、純烈の「二人だけの秘密」、BE：FIRSTの「夢中」の10作が優秀作品賞に選ばれた。Mrs. GREEN APPLEは大賞となれば3連覇となる。

新人賞はCUTIE STREET、SHOW−WA＆MATSURI、HANA、BOYNEXTDOORの4組。最優秀歌唱賞は山内惠介。

また作曲賞はDa−iCE「ノンフィクションズ」の工藤大輝・花村想太、作詩賞は＝LOVE「とくベチュ、して」の指原莉乃、編曲賞は市川由紀乃「朧」と丘みどり「夜香蘭」で佐藤和豊氏。

大賞と最優秀新人賞は12月30日放送のTBS系「第67回輝く！日本レコード大賞」（午後5時30分）で決定する。