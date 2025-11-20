元プロ野球選手の井口資仁さん、元サッカー日本代表の播戸竜二さん、２０１６年リオデジャネイロ五輪レスリング女子４８キロ級金メダリストの登坂絵莉さんの３氏が２０日、東京都内でパネルディスカッションに参加し、スポーツを通じたビジネスキャリア形成などについて語り合った。

野球解説のほか、次世代アスリートの育成や地域スポーツの振興にも取り組む井口さんは「プロは結果を出さなくちゃいけない。その中で目標設定だったり、自分の成績を出すためにどうしたらいいか。（こういう経験は）ビジネスにつながっていると思う」と語った。特に、現役引退後にロッテで監督を務めた経験については「選手、スタッフで１５０名ぐらいのチームを一つにまとめ、一つの目標に向かって進む、これほど難しいことはないなって。現役（の選手）を自分がやっているより大変でした」と振り返った。

Ｊ１でリーグ戦通算８７得点を挙げた播戸さんは会社の代表取締役として、アスリートのマネジメントやイベント事業を通じたサッカーの普及に力を注いでいる。「（サッカーは）もちろんチームスポーツですけど」と前置きした上で、「点を取りに行く＝営業で決めるみたいな、これは結構似通ってるなと思う」と、点取り屋らしい積極的な思考法を軽妙な語り口で披露した。

引退後は女性アスリートのセカンドキャリア支援などにも取り組んでいる登坂さんは「出産をして子育てをしながら（レスリング選手とは）全く別の活動をやらせてもらっているけど、目標に向けて取り組むことを子供の頃から習慣としてきたので、全然違う立場になっても、現状維持を嫌う、少しでも前に進むということを常日頃から心がけているのは、スポーツを通して学んだことなのかなと思う」と語った。

このパネルディスカッションは、転職サービス「ｄｏｄａ（デューダ）」を運営するパーソルキャリア、パーソルイノベーション、インターネットスポーツメディア「ＳＰＯＲＴＳ ＢＵＬＬ（スポーツブル）」を手がける運動通信社の３社が東京都内で開いた記者会見の中で行われた。３社は共同事業として、スポーツ求人事業の「ｄｏｄａ ＳＰＯＲＴＳ Ｐｏｗｅｒｅｄ ｂｙ ＳＰＯＲＴＳ ＢＵＬＬ」を開始。ｅスポーツなどスポーツ市場の成長性に注目しており、部活動の地域連携の動きなども踏まえつつ、スポーツウェルネス事業やスポーツＢＰＯ事業においても協業していく。