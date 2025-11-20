ドル円のピボットは１５７．４０円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（23:03現在）
ドル円
現値157.52 高値157.86 安値156.88
158.94 ハイブレイク
158.40 抵抗2
157.96 抵抗1
157.42 ピボット
156.98 支持1
156.44 支持2
156.00 ローブレイク
ユーロ円
現値181.75 高値181.80 安値180.97
182.87 ハイブレイク
182.34 抵抗2
182.04 抵抗1
181.51 ピボット
181.21 支持1
180.68 支持2
180.38 ローブレイク
ポンド円
現値206.43 高値206.46 安値204.81
208.64 ハイブレイク
207.55 抵抗2
206.99 抵抗1
205.90 ピボット
205.34 支持1
204.25 支持2
203.69 ローブレイク
