きょうのＮＹ為替市場、先ほど発表の９月分の米雇用統計を受けて、為替市場はドル安の反応が見られ、ドル円も１５７円台前半に一時下落した。ただ、下値での押し目買い意欲は強く、すぐに買い戻される展開。



東京時間には一時１５７円台後半まで上昇する場面が見られた。東京時間の早朝に発表されたエヌビディアの決算に株式市場がポジティブな反応を示していることもドル円をサポートしていたようだ。前日の急伸で１６０円が視野に入っていることや、介入への警戒感もあり、海外時間に入って急速に伸び悩む展開も見られたが、１５７円台後半に再び戻しいている。



さすがに過熱感も見られ、足元ではテクニカル的に売りシグナルが出ている。過熱感を測るテクニカル指標であるＲＳＩは買われ過ぎを示す７０を上回り７５まで上昇。そのほかのテクニカル指標でも過熱感のサインが点灯している。過去の経験則からも持続不可能で、調整が起きやすい領域に入って来ているとの指摘も聞かれる。



９月分の米雇用統計については、利下げの確率が発表前の３５％かああら４５％程度に上昇。非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）は予想を上回る増加を示したものの、失業率が４．４％に上昇。また、ＮＦＰは８月分が減少に下方修正されていた。



日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は現行付近には観測されていない。



20日（木）

155.00（14.9億ドル）



21日（金）

156.00（8.8億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

