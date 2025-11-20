愛猫を連れて離婚。でも「実は、その猫──」知人から告げられた【残酷な真実】に「えぇっ！？」

夫が連れて来た猫とは、夫と離婚した後も一緒に仲良く暮らしていました。しかし数年後、元夫の知人と遭遇し、そこで驚きの事実を知ることに！？ 今回は筆者の先輩から聞いた一匹の猫にまつわる衝撃エピソードをご紹介します。

夫よふざけるな！ 猫の真実！ それでも君に罪はない！！

離婚後の孤独な時も一緒に過ごしてくれた相棒の猫。

真実を知ったとしても大切な家族であることに変わりはないですよね。

【体験者：60代・主婦、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒヤリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：momobuta

FTNコラムニスト：大下ユウ

歯科衛生士として長年活躍後、一般事務、そして子育てを経て再び歯科衛生士に復帰。その後、自身の経験を活かし、対人関係の仕事とは真逆の在宅ワークであるWebライターに挑戦。現在は、歯科・医療関係、占い、子育て、料理といった幅広いジャンルで、自身の経験や家族・友人へのヒアリングを通して、読者の心に響く記事を執筆中。